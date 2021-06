Volvo Recharge Concept luidt nieuw hoofdstuk in

Volvo doet uitgebreid uit de doeken wat er de komende jaren te wachten staat, in de aanloop naar een puur elektrisch modelaanbod in 2030. In zekere zin een transitiefase, maar dan wel eentje waarbij Volvo op allerlei fronten nu al een nieuw hoofdstuk inslaat. Bij een nieuw hoofdstuk hoort natuurlijk een auto die dat belichaamt. Dat is de Recharge Concept die we hier nu voor het eerst zien.

Zoals gezegd houdt de behoorlijk forse Recharge Concept het midden tussen een stationwagen en een SUV. Reken er dus op dat we hier qua ontwerptaal vooral een voorbode zien op een nieuwe generatie van de XC90 en V90 (en S90), maar waarschijnlijk ook de 60-serie. Logischerwijs troont de Recharge Concept op de nieuwe SPA2-basis, waar die middelgrote en grote nieuwe Volvo's gebruik van zullen maken. De nieuwe XC90 wordt volgens CEO Hakan Samuelsson volgend jaar al onthuld, althans, dan komt er een 'nieuw vlaggenschip, een SUV'.

De Recharge Concept is weliswaar duidelijk herkenbaar als een Volvo, maar laat op enkele fronten het bekende achter zich. Zo is er onder meer geen grille meer, vanwege de elektrische aandrijflijn natuurlijk, maar vallen ook de proporties van het exterieur én interieur op. Zo heeft de Recharge Concept om te beginnen een redelijk laag aflopende neus en een behoorlijk laag dak. Althans, het dak zelf is niet per se laag maar ondanks dat de auto zelf vrij hoog is, zijn de raampartijen juist redelijk bescheiden van formaat. Richting de achterkant loopt het dak iets schuin af en dat moet er volgens Volvo in combinatie met de enigszins geknepen achterzijde voor zorgen dat het geheel zo aerodynamisch efficiënt mogelijk is. Overigens doet het lijnenspel ook enigszins denken aan de onlangs geteasede Polestar 3, die ongetwijfeld verwant is aan de Volvo's die een voorbeeld nemen aan deze conceptauto.

In het interieur toont Volvo duidelijk de voordelen van een elektrische aandrijflijn als het aankomt op binnenruimte. De Recharge Concept heeft een totaal vlakke vloer, die bijna geheel ononderbroken vlak doorloopt tussen de stoelen. Alleen tussen de voorstoelen zien we nog een klein ontwerpgrapje; daar is een soort 'bak' waar je zo te zien een tas in kunt zetten. Verder oogt het allemaal bovenal erg minimalistisch. Vanuit de riante zetels kijk je uit op een bijzonder 'plat' dashboard, met daarin een 15 inch groot centraal infotainmentscherm als eyecatcher. Daarop wordt vrijwel alles bediend, al is er ook nog een touchpad op de middenarmsteun.

Specifieke specificaties geeft Volvo nog niet vrij, maar de Recharge Concept is in ieder geval een uithangbord voor de ontwerptaal en technologie die op relatief korte termijn in productiemodellen terug te zien is. Over die technologie en Volvo's plannen voor de komende jaren lees je hier meer.