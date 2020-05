Volvo omarmt Luminar Lidar-technologie

Door samen te werken met Luminar zet Volvo een volgende stap op weg naar de autonome toekomst. Luminar’s Lidar-technologie maakt gebruik van een aantal Lidar-sensoren. Deze zenden miljoenen pulsen van laserlicht uit om te kunnen zien waar objecten in de omgeving zich bevinden. Hierdoor moet het systeem een betrouwbaar beeld maken van de omgeving: ideaal voor autonome technieken. Volvo maakt nu zijn komende SPA2-platform klaar om overweg te kunnen met de nieuwe sensoren van Luminar.

Volvo wil deze nieuwe SPA2-versie van zijn platform in 2022 introduceren. De komende nieuwe XC90 staat als eerste in de rij om van die basis gebruik te maken. Op de XC40 na, maakt het hele huidige gamma gebruik van de bestaande SPA-basis. Vanaf de beoogde productiestart is de vernieuwde versie van die basis dan klaargestoomd voor de benodigde hardware van de Lidar-technologie. Het is Volvo’s doel om de techniek in eerste instantie in te zetten om ervoor te zorgen dat zijn nieuwe modellen volledig autonoom over de snelweg kunnen rijden. De nieuwe technologie wordt daarbij ook gebruikt om toekomstige actieve veiligheidstechnologieën verder te ontwikkelen. Volvo integreert de Lidar-sensor in de smalle balk in het dak net boven de voorruit.

Het is niet de eerste keer dat Volvo op het gebied van autonoom rijden van zich laat horen. Volvo test namelijk al langer met auto's op het gebied van autonome technologie.