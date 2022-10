Volvo EX90 toont stukjes interieur

Binnenkort onthult Volvo de EX90, het elektrische alternatief voor een XC90. In aanloop naar de onthulling is het natuurlijk tijd voor teasers, in dit geval van het interieur.

De volledig elektrische Volvo EX90, die eerst Volvo Embla zou gaan heten, is Volvo’s eerste model op het nieuwe SPA2-platform, een basis waar ook de nieuwe Polestar 3 op staat. In vergelijking met die Polestar wordt de Volvo iets traditioneler en praktischer. Althans, dat denken we op basis van wat we nu van de auto hebben gezien. De EX90 krijgt een vrij traditionele SUV-vorm, maar dus wel in combinatie met hypermoderne techniek.

Volvo laat nu voor het eerst wat afbeeldingen zien van het interieur van de EX90. Grote lijnen kunnen we daar nog niet op ontdekken, maar een eerste indruk van de sfeer wel. Die sfeer is, hoe kan het ook anders, opgeruimd en rustgevend. De typische, door velen zo gewaardeerde Volvo-stijl komt tot uiting in rustige vormen, natuurlijk ogende materialen en zachte, warme verlichting. Op de foto van het dashboarddeel valt op dat er voor de passagiersstoel één groot, breed ventilatierooster wordt geplaatst. Die combineert het rooster aan de kant van de passagiersdeur en dat direct naast het scherm, in ieder geval visueel.

Uiteraard speelt duurzaamheid volgens de makers een grote rol. Daarom wordt er in het binnenste van de EX90 veel gebruikgemaakt van ‘Nordico’, een materiaal van onder meer gerecyclede PET-flessen. Ook treffen we FSC-gecertificeerd hout aan in de auto. Bekleding van een wolmix, zoals ook in onder meer de XC60 en XC90 verkrijgbaar is, zal uiteraard ook in de EX90 tot de mogelijkheden behoren.

De Volvo EX90 wordt op 9 november in Stockholm onthuld. Uiteraard staan wij daar letterlijk met onze neus bovenop.