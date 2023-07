Volvo EX90 Single Motor: vrijwel alleen minder snel

De Volvo EX90 was er tot voor kort alleen nog maar als vierwielaangedreven Twin Motor en Twin Motor Performance. De Volvo EX90 Twin Motor heeft twee samen 408 pk sterke elektromotoren en een 107 kWh (netto) accupakket, goed voor een bereik van 585 kilometer. Dit is de EX90 met het grootste bereik. Daarboven staat de krachtigere EX90 Twin Motor Performance. Ook die heeft de 107 kWh accu en twee elektromotoren, al is die hardware in de Performance-variant goed voor 517 pk. In nog geen 5 tellen beukt deze versie naar een snelheid van 100 km/h en daarmee is het dit de EX90 voor snelheidsduivels. Het elektrisch bereik bedraagt 580 kilometer. Sinds kort is er ook een beduidend minder potent gemotoriseerde versie: de EX90 Single Motor. Daarvan weten we nu ook hoe rap hij is.

De Volvo EX90 Single Motor heeft zoals zijn naam al aangeeft slechts één elektromotor. Die zit op de achteras en maakt de EX90 Single Motor dus tot een achterwielaandrijver. De elektromotor is 279 pk en 490 Nm sterk en is daarmee net zo krachtig als de achterste elektromotor van de EX90 Twin Motor Performance. Hoewel de EX90 Single Motor een kleiner accupakket heeft met een nettocapaciteit van 101 kWh in plaats van 107 kWh, is de elektrische actieradius natuurlijk behoorlijk. Hij komt tot 580 kilometer ver op een volle lading, net zo ver als de Twin Motor Performance en slechts 5 kilometer minder ver dan de EX90 Twin Motor. Wat actieradius betreft kom je dus niets tekort. Wel moet je genoegen nemen met een minder imposante 0-100-tijd. De Volvo EX90 Single Motor neemt namelijk 8,4 tellen de tijd om vanuit stilstand de 100 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid is net als die van elke andere EX90 afgeregeld op 180 km/h.

De EX90 Single Motor is dus vooral minder snel dan zijn Twin Motor-broertjes. Logischerwijs betaal je er dan ook minder voor. De Volvo EX90 Single Motor is als Core vanaf €83.495, een gelijk uitgevoerde EX90 Twin Motor kost minimaal €88.995.