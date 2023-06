Volvo EX30 of XC40: €10.000 verschil is te merken

Volvo heeft ongetwijfeld grote verwachtingen van de splinternieuwe en volledig elektrische EX30. Dat is niet zo gek. Met de EX30 hopen de Zweden het succes van de elektrische XC40 - en in mindere mate dat van de C40 - te vertalen naar een kleiner segment. De voortekenen zijn in ieder geval goed, Volvo heeft de EX30 een heel interessante prijsstelling weten te geven. In basistrim is hij een dikke €9.000 voordeliger dan de instap-XC40. Wat zijn de verschillen tussen de EX30 en de XC40?

Volvo EX30 beduidend kleiner

Net als de Volvo XC40 is de EX30 een cross-over- of SUV-achtige, maar wel een die in een ander segment opereert. Wellicht zie je het op basis van de foto's niet direct, maar de EX30 is een flink maatje kleiner dan de XC40. Waar die zich uitstrekt over een afstand van 4,43 meter, is de EX30 met zijn wagenlengte van 4,23 meter 20 centimeter korter. Gelukkig voor de nieuweling is zijn wielbasis niet eenzelfde aantal centimeters korter. De EX30 heeft 2,65 meter tussen zijn voor- en achteras, slechts 5 centimeter minder dan de XC40.

Die relatief grote wielbasis levert de EX30 een aardige bagageruimte op, maar op dit vlak legt de elektrische cross-over het wel af tegen de grotere XC40. De EX30 slokt achterin 318 liter op, 101 liter minder dan de XC40. Gooi je de achterbank plat, dan vreet de EX30 maximaal 622 liter aan spullen op, de XC40 zelfs 860 liter. Hier merk je het verschil in afmetingen het meest, niet alleen in de lengte. De Volvo EX30 is - zonder zijspiegels - zo'n 4 centimeter smaller dan de XC40. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schouderruimte voorin de EX30 4 centimeter geringer is. Achterin ligt dat verschil op ruim 8 centimeter. Hoewel je opvallend genoeg voor in de EX30 2 centimeter meer beenruimte hebt, moeten de passagiers op de achterbank van Volvo's benjamin een grotere concessie doen. Daar heb je bijna 10 centimeter minder beenruimte dan de XC40.

Design

De Volvo EX30 is met zijn geboortejaar 2023 aanmerkelijk jonger dan de XC40. Die draait immers al mee sinds eind 2017. Hoewel Volvo heeft gepoogd de XC40 op designvlak fris te houden door het model in 2022 een vernieuwd front te geven, is zijn designtaal van de XC40 veel ouder. Net als grote broer EX90 is de EX30 getekend volgens Volvo's compleet nieuwe designtaal en dat geeft het model in ieder geval een totaal andere uitstraling dan de XC40. Over smaak valt niet te twisten en dus laten we waardeoordelen over het uiterlijk van het tweetal aan jou.

Dat de XC40 een jaar of vijf ouder is dan de EX30 zie je ook in het interieur. Net als de EX90 - en veel andere auto's die de afgelopen paar jaar zijn onthuld - heeft de EX30 een vrij minimalistisch dashboard met daarin weinig meer dan slechts een groot infotainmentscherm. Dat display is net als in de XC40 verticaal georiënteerd en in beide modellen vind je aan weerszijden ervan twee verticale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. In de EX30 vind je verder weinig meer. In tegenstelling tot de XC40 zit er achter het stuurwiel geen uitgebreid instrumentarium en verder kun je - als we het stuurwiel even vergeten - in de EX30 naar fysieke knoppen zoeken tot je een ons weegt. Zelfs de klimaatregeling bedien je via het infotainmentsysteem. Dat daar geen knoppeneiland voor nodig is, levert de EX30 onder meer een grote dashboardvak op dat je een verdieping onder het infotainmentscherm vindt. De werkplek van de XC40 oogt traditioneler en is bovendien conventioneler ingedeeld. Dat is afhankelijk van je voorkeur een voor- of een nadeel.

Techniek en platform

Op technisch vlak verschillen de EX30 en XC40 eveneens behoorlijk van elkaar. Waar de XC40 zijn CMA-basis deelt met de Polestar 2 en Lynk & C0 01, staat de EX30 op het Sustainable Experience Architecture (SEA)-platform dat onder de Smarts #1 en #3, én de Zeekr X dienst doet. Die laatste komt eveneens naar Nederland. Net als de XC40 heeft de EX30 400v boordspanning en is het in principe een achterwielaandrijver. Wat de twee verder met elkaar overeenkomen? Ze zijn er allebei als Single Motor, Single Motor Extended Range en als Twin Motor (Performance). De aandrijflijnen en accupakketten verschillen dan weer als dag en nacht.

Instappers

De Volvo EX30 Single Motor heeft in tegenstelling tot de Single Motor- en Extended Range-versies LFP-accu. LFP-accu's hebben over het algemeen een lagere energiedichtheid dan lithiumbatterijen met een conventionelere samenstelling. De goedkoopste Volvo EX30 heeft een 51-kWh accu waarvan je 49 kWh daadwerkelijk kunt gebruiken. De instap-XC40 - die dus ook Single Motor heet - heeft een 69-kWh accu met een bruikbare capaciteit van 66 kWh. Dat is een verschil van 17 kWh. Het verschil in actieradius tussen de twee basismodellen is dan ook aanzienlijk. De Volvo EX30 Single Motor komt tot 344 kilometer ver op een volle accu, de XC40 Single Motor heeft een actieradius van maar liefst 467 kilometer. Ruim 120 kilometer verschil derhalve, in het voordeel van de basis-XC40. Snelladen kan met de EX30 Single Motor met maximaal 134 kW. De XC40 Single Motor noteert een DC-laadvermogen van 135 kW en dat is dan weer een verwaarloosbaar verschil.

Wél overtreft de EX30 Single Motor de XC40 op motorisch vlak. De EX30 Single Motor heeft een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras. Het exemplaar dat in de XC40 Single Motor de achterwielen aandrijft, levert 238 pk en 420 Nm. Niet zo gek dus dat de EX30 Single Motor een tandje rapper is dan de instap-XC40. De EX30 sprint in 5,7 seconden naar de 100 km/h, de XC40 Single Motor heeft voor dezelfde klus 7,3 seconden nodig.

Op de weegschaal wint de EX30 het uiteraard van de XC40. De EX30 Single Motor weegt 1.733 kilo, de XC40 legt als Single Motor ruim 200 kilo meer in de schaal (1.940 kilo). Het maximum trekgewicht van de XC40 Single Motor bedraagt 1.500 kilo, dat van de EX30 Single Motor 1.000 kilo. Het prijsverschil tussen de twee bedraagt ruim €9.000.

Vermogen Accupakket Actieradius Snelladen 0-100 km/h Vanafprijs EX30 Single Motor 272 pk, 343 Nm 51 kWh (49 kWh) 344 kilometer 134 kW 5,7s €36.795 (Core) XC40 Single Motor 238 pk, 420 Nm 69 kWh (66 kWh) 467 kilometer 135 kW 7,3s €45.995 (Essential)

Meer elektropit

Voor meer elektrokracht én een groter bereik zorgen de Single Motor Extended Range-varianten. De EX30 Single Motor Extended Range heeft een 69-kWh accu (64 kWh netto), ditmaal dus geen LFP-accu. Het exemplaar in de XC40 Extended Range meet 82 kWh (79 kWh netto) en is daarmee beduidend groter. De EX30 Single Motor Extended Range komt tot 480 kilometer ver op een volle lading, de XC40 Single Motor Extended Range is goed voor een riante accuradius van 572 kilometer. Snelladen kan met de EX30 Single Motor Extended Range met 153 kW, met de XC40 Extended Range tot maar liefst 205 kW. Een aanzienlijk verschil wederom.

Ook bij de middelste aandrijflijn komt de XC40 een dikke 100 kilometer verder dan zijn nieuwe kleine broer. De EX30 Single Motor Extended Range heeft dezelfde 272 pk sterke elektromotor als de Single Motor. De XC40 Single Motor Extended Range heeft juist een krachtiger elektrohart (252 pk, 420 Nm) dan de reguliere Single Motor, maar blijft minder potent dan de gelijknamige EX30. De EX30 Single Motor Extended Range zoemt in 5,3 seconden naar 100 km/h, de XC40 Single Motor Extended Range is op de 0-100-sprint twee tellen trager. Het prijsverschil tussen de twee modellen bedraagt €10.000. Wel betreft de vanafprijs van de XC40 de Essential-uitvoering, een basisuitvoering die bij de EX30 (nog) niet bestaat.

Vermogen Accupakket Actieradius Snelladen 0-100 km/h Vanafprijs EX30 Single Motor Extended R. 272 pk, 343 Nm 69 kWh (64 kWh) 480 kilometer 153 kW 5,3s €41.495 (Core) XC40 Single Motor Extended R. 252 pk, 420 Nm 82 kWh (79 kWh) 572 kilometer 205 kW 7,3s €51.495 (Core)

Twin Motor

Zowel de EX30 als de XC40 is er als vierwielaangedreven Twin Motor. In de EX30 Twin Motor Performance krijg je niet alleen een 272 pk sterke elektromotor op de achteras, maar ook een exemplaar op de vooras dat 156 pk levert. Het systeemvermogen: 428 pk en 543 Nm. De XC40 Twin Motor heeft een exemplaar van 258 pk achter en een 150-pk unit op de vooras, goed voor een systeemvermogen van 408 pk en 670 Nm. Op de 0-100-sprint is de EX30 Twin Motor uiteraard rapper. In slechts 3,6 tellen sprint hij vanuit stilstand naar 100 km/h. De XC40 Twin Motor heeft daarvoor 4,8 seconden nodig. Hier speelt onder meer het hogere wagengewicht van de XC40 een rol.

De EX30 Twin Motor heeft hetzelfde accupakket als de Single Motor Extended Range en komt daarmee maximaal 460 kilometer ver. De XC40 Twin Motor heeft volgens Volvo een actieradius van 535 kilometer. Het prijsverschil tussen de EX30 Twin Motor (Performance) en XC40 Twin Motor bedraagt eveneens €10.000.

Vermogen Accupakket Actieradius Snelladen 0-100 km/h Vanafprijs EX30 Twin Motor 428 pk, 543 Nm 69 kWh (64 kWh) 460 kilometer 153 kW 3,5s €49.995 (Plus) XC40 Twin Motor 408 pk, 670 Nm 82 kWh (79 kWh) 535 kilometer 205 kW 4,8s €59.995 (Plus)

Uitrusting en uitvoeringen

Het leveringsgamma van de Volvo XC40 begint bij de Essential-uitvoering die nog een stap onder de Core staat. De EX30 kent zo'n uitvoering vooralsnog niet, het aanbod begint bij de EX30 bij de Core die de XC40 eveneens kent. De EX30 is er afhankelijk van de gekozen krachtbron verder als Plus en als Ultra. De XC40 is er op zijn beurt als Plus en Ultimate.

De Volvo EX30 Core staat op 18-inch lichtmetalen wielen, heeft adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en klimaatregeling met één zone en heeft onder meer standaard een 12,3-inch infotainmentscherm waarop Google-software draait. In de instap-XC40 krijg je weliswaar een kleiner (9-inch) infotainmentscherm, maar wel over twee zones gescheiden klimaatregeling. Beide auto's zijn volgestopt met passieve en actieve veiligheidssystemen en volledige ledverlichting rondom is bij beide basisuitvoeringen standaard van de partij.

Voorlopige conclusie

De EX30 is over de gehele linie zo'n 9 tot 10 mille voordeliger dan de elektrische XC40. De XC40 is duidelijk eens slag groter en staat dus ook hoger gepositioneerd. Hij biedt in ieder geval meer interieurruimte. Hoe het met de afwerking en de rijprestaties van de EX30 zit, zullen we later moeten ondervinden. De EX30 is volgens een jongere designtaal getekend en over het algemeen biedt de EX30 meer vermogen dan de XC40. Op de 0-100 sprintjes is de EX30 beduidend rapper. Daar staat tegenover dat de XC40 niet alleen sneller kan laden. Elke XC40-krachtbron biedt een aanzienlijke ruimere actieradius dan de EX30. Beide basisversies zitten prima in hun spullen, maar er zijn verschillen. Zo krijgt de EX30 iets modernere hard- en software aan boord en heeft hij een groter infotainmentschern, al biedt de XC40 in standaardtrim al creature comforts, zoals over twee zones gescheiden klimaatregeling.