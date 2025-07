De Volvo EX30 ging vorig jaar als een gek, maar dit jaar vlot het nog niet zo met de verkopen. Volvo hoopt daar mede dankzij de productie in Gent verandering in te brengen.

Vorig jaar verkocht Volvo dik 10.000 EX30's in Nederland, nu staat de teller na een halfjaar op nog geen kwart daarvan. Wereldwijd gaat het ook een stuk minder florissant dan eerder. Bovendien zorgden de importtarieven voor Chinese elektrische auto's in de EU voor een stuk minder opbrengst bij Volvo. De verhuizing van de Volvo EX30-productie naar het Belgische Gent moet op diverse vlakken gaan helpen. "We moeten terug naar de niveaus van voor de handelstarieven," zo zegt CEO Hakan Samuelsson volgens Automotive News.

Hoe kan de Gentse productie daaraan bijdragen? Nou, om te beginnen gaan de levertijden voor de EX30 flink omlaag. Als Gent (naar verwachting nog eind dit jaar) op volle toeren draait, moet de EX30 straks in zo'n 90 dagen geleverd kunnen worden na bestelling. Bovendien wil de topman van Volvo Europa voorraden aanleggen, waaruit de EX30 natuurlijk nog veel sneller te leveren is. En dan zijn er nog de importtarieven die Volvo nu niet meer heeft, waardoor er wellicht wat meer marge is voor verdere prijsverlagingen. Begin dit jaar gingen de prijzen ook al wat omlaag. Of het al met al genoeg zal zijn om de stevige concurrentie van onder meer de Kia EV3 en Skoda Elroq aan te kunnen, valt nog wel te bezien.