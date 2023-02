Volvo-CEO: 'Nu nog verbrandingsmotoren ontwikkelen is riskant'

Nog zeven jaar en Volvo verkoopt wereldwijd alleen nog maar auto's zonder verbrandingsmotor. Daarmee is het merk een van de fanatiekste als het aankomt op de elektrificatiestrategie. Die bedacht het merk al voordat zijn huidige CEO vorig jaar aan het roer kwam, maar die staat er volledig achter. Dat blijkt wel, want hij waarschuwt nu zelfs zijn concurrenten voor het missen van de boot. Verdeel je nu nog je aandacht over het ontwikkelen van verbrandingsmotoren én EV's, dan riskeer je wat elektrificatie betreft een te grote achterstand op de concurrentie, aldus Rowan tijdens een gesprek met aandeelhouders. Dat tekent Automotive News Europe op. De Volvo-CEO verwacht tevens dat EV's en auto's met verbrandingsmotor al vanaf 2025 ongeveer even duur zullen zijn.

De auto die namens Volvo als eerstvolgende moet zorgen voor het nivelleren van het prijsverschil is de EX30. Die auto moet nog worden onthuld, maar gaat later dit jaar nog in productie en wordt gepositioneerd onder de XC40 en C40. Volvo is daarvoor druk bezig met het maken van afspraken omtrent de aanvoer van onder meer lithium, want de sterk fluctuerende en stevige prijzen voor edelmetalen zorgen er momenteel voor dat de EV-prijzen eerder stijgen dan dalen.

EV's van Volvo

In 2025 wil Volvo dat de helft van zijn verkopen een EV betreft, in 2022 was dat 11 procent en in 2021 4 procent. Met de XC40 en C40 heeft het merk momenteel twee volledig elektrische modellen in het gamma. Aan het einde van het jaar zijn dat er vier met het verschijnen van de genoemde EX30 en de EX90. In 2024 en 2025 zal Volvo ook minstens twee nieuwe elektrische modellen onthullen. Het merk loopt - volgens zijn eigen CEO - voor op de concurrentie als het gaat om zijn EV-aanbod, waardoor het zelf in elk geval niet verwacht marktaandeel mis te lopen.