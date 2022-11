CEO Volvo: 'Elektrische auto en brandstofauto in 2025 even duur'

Elektrische auto's zijn in het gebruik wellicht vaak goedkoper dan modellen met een brandstofmotor, maar de hogere aanschafprijs is voor veel mensen een struikelblok. Om de elektrische auto een groter succes te maken, moet dus onder meer de prijs omlaag. Volvo-CEO Jim Rowan ziet dat rooskleurig in. Volgens de kersverse Volvo-baas is het binnen enkele jaren al zover. "We denken rond 2025. Dan is er genoeg technologie die de prijs van de accu omlaag helpt", tekent Autonews op. "Die technologie vergroot het rijbereik. Minder accu's, maar een grotere actieradius, voor minder geld. We komen er wel", klinkt het optimistisch.

Er is Rowan uiteraard genoeg aan gelegen om een positief toekomstbeeld te schetsen, in het licht van de lancering van de volledig elektrische Volvo EX90 deze week. Bovendien komen de Zweden vanaf nu ieder jaar met een nieuw volledig elektrisch model. Diverse collega's uit het werkveld zijn minder hoopvol gestemd. Onlangs nog stelde Renault-CEO Luca de Meo dat elektrische auto's volgens hem nog enige tijd duurder blijven dan brandstofauto's. Volgens hem kan de techniek wel beter worden, maar doen stijgende grondstofprijzen het kostenvoordeel teniet. De Meo stelde voor om meer in te zetten op infrastructuur, zodat elektrische auto's met een kleine accu (dus goedkoper) eveneens goed bruikbaar zijn.