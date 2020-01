Volvo breekt voor het eerst door 700.000-verkoopgrens

De mensen bij Volvo hebben niet stilgezeten, want het verkooprecord dat in 2018 weer gehaald is nu alweer aan diggelen. In Gotenburg noteert men over 2019 een dikke plus van 9,8 procent.

Het is voor de eerste keer dat Volvo in een jaar tijd meer dan 700.000 auto’s weet te verkopen. De totale verkoopteller blijft bij 705.452 personenauto’s steken. In 2018 kwam diezelfde teller niet verder dan 642.253 stuks. China is een heel belangrijke markt voor Volvo gebleken.

Daar beleefde Volvo namelijk zijn grootste groei. In totaal kochten vorig jaar 154.961 Chinezen een nieuwe Volvo; een stijging van 18,7 procent.

Volvo brengt in Europa nog steeds de meeste voertuigen aan de man. Op ons continent is 340.605 keer een koopcontract getekend (+7,2 procent). In Amerika ging 108.234 keer een Volvo over de toonbank.

Volvo verkocht in 2019 wereldwijd 204.965 keer een XC60. De compactere XC40 volgt met 139.847 stuks, de XC90 is 100.729 keer verkocht. De groei aan verkoop van plug-in hybrides valt verder nog op. Gebeurde dat in 2018 nog 37.386 keer, afgelopen jaar reden 45.933 PHEV’s de showroom uit.