Volvo begint met 'interne CO2-heffing'

Volvo heeft op de klimaatconferentie in Glasgow uit de doeken gedaan dat het bij zichzelf een heffing per ton uitgestoten CO2 in rekening gaat brengen. Dit moet een 'stimulans tot verdere verduurzaming' zijn, maar bereidt Volvo uiteraard ook gewoon voor op een extern opgelegde CO2-heffing.

Gezanten van de auto-industrie zijn ook aanwezig bij de klimaatconferentie in Glasgow. Net als zustermerk Polestar laat Volvo zich in dat kader van zijn beste kant zien als het aankomt het klimaat. Waar Polestar vooral ook met de beschuldigende vinger naar andere merken wijst, kijkt Volvo ogenschijnlijk wat kritischer naar zichzelf. Het heeft besloten om per ton door het bedrijf uitgestoten CO2 €100 te heffen. Deze zogenoemde 'interne CO2-heffing' moet het bedrijf er naar eigen meer bewust van maken wat het nog uitstoot en ook wat zijn modellen nog aan CO2-uitstoot gaan veroorzaken.

Volvo wil het bedrag niet alleen in rekening brengen bij CO2-uitstoot van het bedrijf zelf, maar ook voor nieuwe auto's als ze eenmaal de weg op zijn gegaan. Dat ziet er volgens Volvo als volgt uit: "In het kader van de regeling ondergaat elk toekomstig model een 'duurzaamheidstoets' en wordt een CO2-heffing opgelegd voor elke ton verwachte CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van de auto. Het doel is ervoor te zorgen dat elk model zelfs bij een strenge CO2-prijsstelling rendabel is, door project-, inkoop- en productiebeslissingen te sturen in de richting van de meest duurzame optie die op tafel ligt." COO Björn Annwall verduidelijkt: "Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitstrevende bedrijven het voortouw moeten nemen door een interne CO2-heffing vast te stellen. Door toekomstige auto's te evalueren op hun CO2-gecorrigeerde winstgevendheid, verwachten we acties te versnellen die ons nu al helpen koolstofemissies te identificeren en te verminderen."

Op zich nobel natuurlijk, maar in zekere zin wordt er dus geschoven met geld. Bij een interne CO2-heffing gaat namelijk het geld van de heffing normaal gesproken in een potje dat aangesproken mag worden voor verdere reductie van de uitstoot. Daar plukt Volvo zelf uiteindelijk ook de vruchten van als er eenmaal van buitenaf een CO2-heffing opgelegd wordt. Verder is dit vooral ook een manier voor Volvo om vast inzichtelijk te krijgen wat het anders nu al hieraan kwijt zou zijn. Dat is wat Annwall bedoelt met het 'evalueren van modellen op CO2-gecorrigeerde winstgevendheid'.