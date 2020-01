Volkswagen zwaait de Kever voor de laatste keer uit

De Volkswagen Kever is nu echt niet meer. Ook de retro-nazaten houden het voor gezien, want vorig jaar trok Volkswagen de stekker uit de productie van de tweede generatie (New) Beetle. 2020 is daarmee het eerste jaar dat er nergens ter wereld meer een 'Kever' van de band rolt en dus valt het doek nu echt voor het tot cultauto uitgegroeide model. De Kever zag in de jaren 30 in nazi-Duitsland het levenslicht als de auto voor het volk, maar werd na de oorlog - ironisch genoeg - een symbool van de hippiecultuur. Ook was de Kever voor veel mensen wereldwijd hun goedkope dagelijks vervoer en onder de AutoWeek-lezers zullen er vast tal van anekdotes rondgaan over 'het Kevertje'.

Uiteindelijk viel in 2003 pas het doek voor de originele Kever, maar inmiddels had Volkswagen met de New Beetle al een retro-vervolg op de markt gebracht. Die werd in 2011 zelf weer opgevolgd door een tweede generatie, die zoals gezegd in 2019 voor het laatst van de band rolde. Zo'n succes als de oer-Kever werd het niet, maar toch sloeg ook de retro-versie behoorlijk aan. Aan alles komt echter een einde en de laatste productiefaciliteit waar de Beetle werd gebouwd (in Mexico), zal in het vervolg SUV's van Volkswagen maken. Geheel in stijl zwaait Volkswagen de Kever daarom voor de allerlaatste keer uit, onder het toepasselijke nummer 'Let it Be' van The Beatles.