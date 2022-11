'Volkswagen zet mogelijk streep door Trinity-fabriek'

€2 miljard zou ermee gemoeid zijn: een geheel nieuwe productiefaciliteit voor elektrische auto's van Volkswagen in Wolfsburg. De bedoeling is - of was, dat moet nog blijken - dat de bouw daarvan in het voorjaar van 2023 begint. De fabriek moet in 2026 klaar zijn om de Volkswagen 'Trinity' te bouwen, het aanstaande elektrische topmodel van de Duitsers. Nu blijkt echter dat de plannen zomaar eens niet door zouden kunnen gaan. Dat schrijft Reuters.

In een brief aan een deel van zijn personeel vertelt Oliver Blume, CEO van de Volkswagen Group, dat alle investeringsplannen en -projecten van het merk in heroverweging zijn. In februari wil het knopen doorhakken en bepalen welke projecten wel en niet door moeten gaan. Het gerucht gaat nu dat de Volkswagen Group daarbij overweegt de plannen voor zijn geheel nieuwe Trinity-fabriek in Wolfsburg in de prullenbak te gooien. Mogelijk wil Volkswagen de productie van zijn nieuwe topmodel toch onderbrengen in een van de bestaande fabrieken in Wolfsburg.

Concurreren met productietempo van Tesla

Volgens eerdere berichtgeving van Reuters moest de Trinity-fabriek Volkswagens nieuwe toonbeeld van productiesnelheid worden. Nu is het merk nog zo'n 30 uur per gebouwde Volkswagen ID3 kwijt, terwijl Tesla - even verderop in Duitsland - in ongeveer 10 uur een Model Y kan bouwen. Door een geheel nieuwe fabriek te bouwen voor zijn Trinity, wilde Volkswagen voortaan in de buurt van die 10 uur kunnen komen. Mochten die plannen voor nu toch niet doorgaan, dan zou dat overigens niet per se betekenen dat Volkswagen er helemaal niet meer voor gaat. Volgens Manager Magazin, een Duits zakentijdschrift, wordt de bouw van de fabriek uitgesteld tot 2030. Of dat ook zou betekenen dat de Trinity-topsedan vier jaar later komt, is niet duidelijk.