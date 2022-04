Volkswagen werkt aan verbeteringen MEB-platform

Het wordt tijdens de presentatie nog maar eens bevestigd: de toekomst van Volkswagen is elektrisch. Niet dat dat een geheim was, overigens. In 2035 moet het hele Europese aanbod van Volkswagen volledig elektrisch zijn. In China en Amerika ligt die lat wat lager: aan het eind van dit decennium moet daar de helft van de auto's in de showroom een EV zijn. Alle huidige auto's uit de ID-familie staan op het MEB-platform. Uiteindelijk maakt dat platform plaats voor het SSP-platform, maar niet voordat er een vernieuwingsronde is doorgevoerd.

Het vernieuwde MEB-platform krijgt om te beginnen een veel hogere laadsnelheid. Nu ligt deze, afhankelijk van model en uitvoering, nog rond de 125 kW. Dat moet meer dan 200 kW worden, wat op lange ritten zou betekenen dat je nog maar tien minuten tot een kwartier hoeft te pauzeren om weer enkele honderden kilometers te kunnen rijden. Ook moet de actieradius omhoog: 700 kilometer wordt volgens Volkswagen het maximum. Waar hoorden we dat getal eerder? Juist, bij de toenmalige ID Vizzion. Het productiemodel daarvan gaat waarschijnlijk Aero B heten. Het is goed mogelijk dat het verbeterde MEB-platform debuteert op de elektrische stationwagon, die begin volgend jaar verschijnt.

Naast de verbeterde laadsnelheid moet het nieuwe MEB-platform ook meer snelheid met zich mee gaan brengen. De ID4 GTX is momenteel het snelste model in de line-up met 299 pk en een sprinttijd naar de 100 km/h van 6,2 seconden. Die tijd moet met ongeveer zeven tienden omlaag. Om dat resultaat te bereiken, is het goed denkbaar dat de GTX-modellen in de toekomst een vermogensboost krijgen. Rond de 350 pk lijkt dan realistisch. Ook benadrukt Volkswagen dat het het GTX-aanbod verder gaat uitbreiden. Naast de ID4- en ID5 GTX komt in ieder geval nog een GTX-variant van de ID3 te staan. Kortom, genoeg te beleven de komende tijd bij Volkswagen.