Volkswagen verwacht enorme stijging EV-verkoop in China

Aan het einde van dit jaar denkt Diess in totaal tussen de 80.000 en 100.000 ID-modellen te hebben verkocht in China, meldt Automotive News. Dat is een enorm aantal, zeker als je bedenkt dat er tot nu toe dit jaar nog ‘maar’ 18.285 stuks op Chinees kenteken gingen. Daarmee is China, in het algemeen de grootste automarkt ter wereld, overigens goed voor 11 procent van de wereldwijde EV-verkopen van Volkswagen.

De opmerking maakt geen onderdeel uit van een grotere uitlating van Volkswagen en er wordt dus ook geen reden opgegeven voor de door Diess uitgesproken verwachting. Een deel kunnen we echter zelf invullen. Zo wordt de grotere ID6 later dit jaar aan het Chinese aanbod toegevoegd. Ook ligt een deel van de oorzaak wellicht in het feit dat China z’n subsidies op EV’s jaarlijks terugschroeft, zoals dat bij ons het geval is het met verlaagde bijtellingstarief. Nederlanders weten als geen ander dat zo'n stap vooral in de tweede helft van het jaar vaak tot een flinke verkoopstijging leidt.

Volkswagen levert op dit moment alleen de ID4 in China, maar wel in twee verschillende varianten. FAW-Volkswagen biedt de sterk op de Europese ID4 gelijkende ID4 Crozz aan, terwijl SAIC-VW, een andere joint-venture, de ietwat afwijkende ID4 X aanbiedt. De ID3 is vooralsnog niet leverbaar in China, maar wellicht komt ook daar binnen afzienbare tijd verandering in.