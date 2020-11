Volkswagen verhoogt investeringen EV's en software

Met het verhogen van de investeringen hoopt Volkswagen niet alleen op EV-gebied, maar ook op het terrein van digitalisatie marktleider te worden. Hierbij moet je niet alleen denken aan de interface in de auto zelf, maar ook technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie en autonoom rijden. In eerste instantie had Volkswagen het plan om 40 procent van het totale budget in EV's, hybrides en digitalisatie te stoppen, maar dat percentage bedraagt nu net geen 50 procent. De komende vijf jaar investeert het merk €35 miljard in EV's, €11 miljard in hybrides en €27 miljard in digitalisatie. In totaal komt dat neer op €73 miljard van de totaal te besteden €150 miljard. De grootste toename is zichtbaar bij het bedrag voor de digitalisatie, dat verdubbeld is ten opzichte van de vorige planning.

De ambities liegen er in elk geval niet om. Volkswagen wil in 2030 zeventig EV's in het modellenaanbod hebben, verdeeld over de verschillende merken in het portfolio van de groep. Het aantal hybrides moet dan op rond de zestig uit komen. Uit de verdeling van het geld blijkt echter dat Volkswagen beduidend minder heil ziet in hybrides dan EV's. Waar het merk de komende tien jaar 7 miljoen hybrides wil produceren, ligt het geplande aantal EV's op maar liefst 26 miljoen. Ongeveer 19 miljoen auto's van het totaal zullen op het MEB-platform staan, het resterende aantal van 7 miljoen auto's staat op het high-end PPE-platform.

Nieuwe modellen

Er is meer: Volkswagen zegt in 2024 met een nieuwe SUV voor de Europese markt te komen. Daarnaast is het bezig met het ombouwen van bestaande fabrieken. In Emden, waar nu de Passat van de band rolt, wordt de ID4 en vanaf 2023 de ID Aero gebouwd. De productie van de Passat verhuist rond die tijd naar Slowakije, waar dan ook de Skoda Superb heen gaat. In Hannover gaat Volkswagen in de toekomst de ID Buzz bouwen, samen met nog drie volledig elektrische SUV's voor andere merken in de groep. Welke merken en modellen dat zijn, heeft Volkswagen nog niet bekend gemaakt. Om alle EV's straks van accu's te kunnen voorzien, bouwt Volkswagen samen met het Zweedse Northvolt een nieuwe accufabriek in Salzgitter. Genoeg te doen dus de komende tijd, daar in Wolfsburg.