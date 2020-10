Volkswagen Group veert iets terug in derde kwartaal

De Volkswagen Group, ook eigenaar van merken als Skoda, Audi en Porsche, sloot de meetperiode af met een operationeel resultaat van €2,4 miljard, €12,4 miljard minder dan vorig jaar. Dat volgde op een verlies in het tweede kwartaal voor de bestverkopende autofabrikant ter wereld. De Volkswagen Group verkocht in de eerste drie kwartalen van dit jaar 6,5 miljoen auto's, 18,7 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. In China waren de verkopen de voorbije maanden wel weer op het niveau van voor het uitbreken van de crisis. De aanhoudende malaise in Europa en Noord-Amerika en verscherpte maatregelen op thuismarkt Duitsland zitten een breed herstel van de sector in de weg. Verschillende automakers zeiden al dat de ontwikkelingen de komende maanden moeilijk te voorspellen zijn.

In het tweede kwartaal zorgden het sluiten van showrooms en fabrieken voor miljardenverliezen in de industrie. Voor Volkswagen is het ook zaak dat het productienetwerk in stand blijft. De automaker begon onlangs met de uitrol van de nieuwe elektrische ID3 en de nieuwste Golf naar klanten. Het merk Volkswagen was, niet alleen door dalende verkopen maar ook nog door kosten vanwege het dieselschandaal, in de eerste negen maanden van dit jaar verlieslatend: - €1 miljard tegenover een plus van €3,2 miljard vorig jaar.

Verwachting

De Volkswagen Group verwacht - niet geheel verrassend - dat het operationeel resultaat over heel 2020 aanzienlijk lager zal zijn dan vorig jaar. Toch verwacht men wel dat het in de zwarte cijfers eindigt. Niet alleen de coronacrisis en de daarbij horende gedaalde verkopen worden als reden voor een mager jaar aangedragen. Ook de concurrentie, strengere uitstooteisen en wisselkoersen maken het er volgens het concern niet makkelijker op.