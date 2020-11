Skoda krijgt grotere productiecapaciteit

Momenteel produceert Skoda de Kodiaq, Karoq en Superb in de fabriek in het Tsjechische Kvasiny. De productie van de volgende generatie van de Superb zal vanaf 2023 verhuizen naar Bratislava, waar de Slowaakse fabriek van Volkswagen staat. In die fabriek worden nu de Volkswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii geproduceerd, alsmede de Volkswagen Touareg, Audi Q7 en de carrosserie van de Porsche Cayenne. Met de uitfasering van de kleine drieling komt er ruimte vrij in de fabriek, waardoor Skoda er de Superb kan gaan produceren. Dat betekent dat er in de fabriek in Kvasiny meer ruimte vrij komt voor additionele productie van de Kodiaq en Karoq, beide behoorlijk populaire modellen van het merk.

Ook zal het van oudsher Tsjechische merk er nog 'een ander model' gaan bouwen. Welk model dat precies is, houdt Skoda nog even onder de pet. Mogelijk gaat het om de volgende Fabia, die dan in Mladá Boleslav ruimte maakt voor de Enyaq. Dankzij de hogere productiecapaciteit zegt Skoda de levertijden te kunnen terugdringen. Het merk geeft verder aan dat het de volgende generatie van de Kodiaq in Tsjechië blijft produceren. Hoewel de productie van de volgende generatie Superb naar Slowakije verhuist, blijft de ontwikkeling hiervan wel gewoon in Tsjechië. Naast de toegewezen extra productiecapaciteit krijgt Skoda ook meer verantwoordelijkheid binnen de Volkswagen Group. Het merk was al verantwoordelijk voor de Indiase markt, maar krijgt nu ook de Russische en Noord-Afrikaanse groeimarkten erbij in het takenpakket.