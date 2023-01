Volkswagen Up: bijna einde verhaal

Het einde nadert voor de Volkswagen Up. Volkswagen meldt dat de tijd voor zijn kleinste model er bijna op zit en dat de Up enkel nog uit voorraad is te krijgen. Zelf samenstellen bestellen is er dus niet meer bij. De Volkswagen Up is een van langstlopende personenauto's van Volkswagen in de moderne geschiedenis van het merk. De Volkswagen Up kwam in 2011 op de markt en maakte samen met de Skoda Citigo en Seat Mii deel uit van een drieling. De Citigo en Mii verdwenen eerder al uit de Nederlandse bestellijsten en spoedig maakt ook de Up deel uit van Volkswagens geschiedenis.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Volkswagen Up in 2011 zijn er in ons land net geen 95.000 exemplaren van gekentekend. Daarmee is de Volkswagen Up na de Golf, Polo en Passat de best verkochte Volkswagen in Nederland, gemeten vanaf 1983. In 2013 had de Up zijn Nederlandse topjaar. Toen werden maar liefst 16.208 nieuwe exemplaren gekentekend. In dat jaar was de Up ook de best verkochte auto van Nederland. In 2018 - toen de Up al zeven jaar oud was - werden er ook nog ruim 10.000 exemplaren van geregistreerd.

De Volkswagen Up werd in 2007 voorafgegaan door een Up! geheten studiemodel waar de uiteindelijke productieversie behoorlijk op kwam te lijken. Een jaar na de komst van de Volkswagen Up werd de vijfdeursversie gepresenteerd, maar dat was niet de enige variant. Volkswagen kwam onder meer met een bestelversie met twee zitplaatsen en zelfs met een met cross-overdetails overladen variant die Cross Up werd gedoopt. In 2017 voegde Volkswagen een GTI-versie aan het leveringsgamma van de Up toe. Die kreeg een 115 pk sterke 1.0 TSI onder de kap en werd natuurlijk gelardeerd met de nodige GTI-details. Net als van de Citigo en Mii kwam er ook van de Up een elektrische variant. Die Volkswagen e-Up werd in 2013 gepresenteerd en had aanvankelijk een actieradius van 130 kilometer. Later werd die actieradius verhoogd tot 250 kilometer. Ook de elektrische Up had een conceptuele voorganger. Leuk weetje: in Zuid-Amerika lijkt de Up voor 95 procent op de onze, maar toch zijn er opvallende uiterlijke verschillen waar je hier meer over leest. Overigens heeft Volkswagen door de jaren heen diverse variaties op het Up-thema laten zien die het productiestadium niet haalden.

Voor zover bekend krijgt de Volkswagen Up geen directe opvolger en dus betekent het naderende verdwijnen van de Up dat er nog een automerk zijn handen van het A-segment trekt.