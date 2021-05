Volkswagen Taigo helemaal in beeld

Volkswagen trekt later dit jaar het doek van de Taigo, een voor de Europese markt compleet nieuwe cross-over met een relatief sterk aflopende daklijn. Die nieuwe Volkswagen Taigo is op deze set spionageplakkers zonder enige vorm van camouflagemateriaal te zien.

Volkswagen brengt later dit jaar een model op de Europese markt dat in Zuid-Amerika al even bekend is. In mei 2020 presenteerde Volkswagen in Brazilië namelijk de Nivus, een compacte cross-over met een aflopende daklijn waar Volkswagen direct al over meldde dat hij later ook naar Europese zou komen. Kort geleden gaf Volkswagen de eerste designschetsen van die voor de Europese markt bestemde auto vrij, een cross-over die in onze contreien Taigo gaat heten. Die Volkswagen Taigo is nu al zonder ook maar enige vorm van plaatwerk verhullend camouflagemateriaal betrapt.

Eerlijk is eerlijk: het design van de Volkswagen Taigo zal niemand verrassen. De Europese Taigo lijkt namelijk vrijwel identiek te zijn aan de reeds bekende Nivus. De Taigo krijgt echter iets anders ingedeelde koplampen en een op details afwijkende grille aangemeten. Ook aan de achterkant zijn er kleine verschillen. Zo is ook de indeling van de verlichting achterop de Taigo net even anders dan die van het Zuid-Amerikaanse origineel. De achterlichten worden door een rode ledstrip die enkel door het Volkswagen-logo wordt onderbroken met elkaar verbonden.

De Taigo staat net als de Polo en T-Cross op een variant van het MQB-platform dat A0 heet. Als de afmetingen van de Taigo overeenkomen met die van de Nivus, dan betekent dat dat ook de Taigo 4,27 meter lang wordt. Dat zou 'm zo'n 16 centimeter langer maken dan de T-Cross. De wielbasis van de Taigo is op enkele millimeters na gelijk aan die van de T-Cross en bedraagt 2,57 meter. In theorie is het denkbaar dat de Taigo iets korter wordt dan de Zuid-Amerikaanse versie, daar de Zuid-Amerikaanse variant van de T-Cross net als z'n in China geheten Taigun-broertje een tien centimeter langere wielbasis heeft dan de Europese versie, al is dat niet waarschijnlijk.

Reken in ieder geval op de komst van bekende 1.0 TSI benzinemotoren, driecilinders die in de T-Cross in 95 pk en 110 pk sterke vorm beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de Nivus loopt de Taigo straks niet in het Braziliaanse São Bernardo do Campo, maar in het in Spanje gelegen Pamplona van de band.