Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volkswagen T-Roc voor het eerst officieel in beeld

Bewust afleidend

14
Volkswagen T-Roc
Jan Lemkes

De Volkswagen T-Roc is één van de oudste auto’s uit het Volkswagen-gamma, maar een opvolger is onderweg. Nu krijgen we die bevestiging ook van Volkswagen zelf, in de vorm van een heuse teaserplaat.

Eén van de oudste? Zeg maar gerust dé oudste. De Volkswagen T-Roc verscheen in 2017, deelt zijn genen nog met de vorige Volkswagen Golf en heeft ondanks wat designtechnische joligheid onmiskenbaar een Volkswagen-dashboard oude stijl, al is dat niet persé slecht nieuws. Dat blijkt trouwens ook uit de verkoopcijfers, want zeker op Europees niveau blijft de T-Roc populair.

Dat maakt de lancering van een geheel nieuwe T-Roc, de tweede generatie van dit model, alleen maar belangrijker. Die nieuwe T-Roc is aanstaande en wordt zeer binnenkort, wellicht op de IAA in München, onthuld. Volkswagen gooit als lekkermakertje vast een plaatje van de flank van de nieuwe T-Roc online, zij het natuurlijk wel in een bewust afleidend, psychedelisch camouflageprintje.

Met de eerder gelekte beelden en de huidige T-Roc in het achterhoofd, levert deze nieuwe foto in ieder geval geen verrassingen op. De nieuwkomer is door zijn opvallende daklijst, typische C-stijl en cross-overvorm onmiskenbaar een T-Roc, maar dan wat platter, langgerekter en meer afgerond.

14 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen T-Roc

PRIVATE LEASE Volkswagen T-Roc

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen T-Roc 1.5 TSi 150 Pk Sport | Trekhaak | LED | Sensoren | Carplay | Adaptive Cruise | Climate Control | 17 Inch | 53.069 Km!!

Volkswagen T-Roc 1.5 TSi 150 Pk Sport | Trekhaak | LED | Sensoren | Carplay | Adaptive Cruise | Climate Control | 17 Inch | 53.069 Km!!

  • 2020
  • 53.069 km
€ 24.850
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115pk Life Edition | App Connect | LED Matrix | PDC Voor & Achter

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115pk Life Edition | App Connect | LED Matrix | PDC Voor & Achter

  • 2024
  • 16.577 km
€ 26.900
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150pk DSG Style | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | 17'' LMV

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150pk DSG Style | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | 17'' LMV

  • 2025
  • 5.417 km
€ 38.900

Lees ook

Nieuws
Volkswagen ID1

Volkswagen ID1: instap-EV van €20.000 komt in 2027

Nieuws
Volkswagen T-Roc spyshots

Nieuwe Volkswagen T-Roc in vol ornaat

Op Zoek Naar
Volkswagen T-Roc occasion

Een gebruikte Volkswagen T-Roc voor €14.000 of toch liever een Honda HR-V of Jeep Renegade?

Nieuws
Volkswagen Polo Edition

Nieuwe goedkopere instappers voor Volkswagen Polo, Taigo, T-Cross en T-Roc

Nieuws
Volkswagen

Afgeladen uitvoering voor Volkswagen Polo, T-Cross, Taigo en T-Roc

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (14)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.