Volkswagen T-Roc is miljonair

In de kleine vijf jaar dat de Volkswagen T-Roc op de internationale markt is, heeft Volkswagen er 1 miljoen exemplaren van gebouwd. Van alle wereldwijd geproduceerde T-Rocs rijdt zo'n 2 procent in Nederland rond.

Volkswagen breidde zijn cross-over gamma in 2017 uit met de T-Roc. Net als de Tiguan deelt de T-Roc zijn genen met de Golf, maar is met zijn vlakker liggende achterruit en ietwat speelsere vormgeving minder een SUV-achtige dan die Tiguan. Met de T-Roc doet Volkswagen goede zaken. In een kleine vijf jaar heeft Volkswagen er een miljoen exemplaren van geproduceerd. In Nederland zijn sinds eind 2017 in totaal 21.322 exemplaren geregistreerd en dat betekent dat 2,13 procent van alle T-Rocs in Nederland rondrijdt.

Een miljoen auto's. Dat is een aantal dat je je moeilijk kunt voorstellen. Zou je die miljoen T-Rocs achter elkaar parkeren, dan ontstaat een file van maar liefst minimaal 4.230 kilometer. Dat is van Utrecht naar Moskou. En weer terug. Maar we schreven 'minimaal' 4.230 kilometer. Voor die berekening hebben we namelijk de lengte van de Europese T-Roc gebruikt die 4,23 meter lang is. In China verkoopt samenwerkingsverband FAW-Volkswagen namelijk een T-Roc met een langere wielbasis en grotere wagenlengte. Zo is de wielbasis van de Chinese T-Roc met 2,68 meter precies 9 centimeter groter dan die van het Europese model. Verder is hij ruim 8 centimeter langer dan de hier bekende variant. De Chinese T-Roc krijgt binnenkort een compleet nieuwe bilpartij. De T-Roc is er tevens als Cabriolet. Die is zo'n 3,5 centimeter langer dan de dichte variant en heeft opvallend genoeg óók een iets langere (+4 centimeter) wielbasis.

Van alle 21.322 T-Rocs die in Nederland zijn geregistreerd zijn er 411 stuks een T-Roc Cabrio. In Nederland is de Volkswagen T-Roc te krijgen met en 110 pk sterke 1.0 TSI en met een krachtigere 1.5 TSI die 150 pk levert. Eerder was de T-Roc er ook met TDI-dieselmotoren, als 190 pk sterke 2.0 TDI en zelfs als T-Roc R met 300 pk. Eind 2021 ging zowel de T-Roc als T-Roc Cabrio in Nederland onder het mes.