Volkswagen stuurt nieuwe Transporter de Ring op

Volkswagen zet een volgende stap in de ontwikkeling van een gloednieuwe Transporter. Hoewel het niet helemaal zijn natuurlijke habitat is, wordt de 'T7' de befaamde Nürburgring opgestuurd.

Volkswagen is ondertussen al een klein jaar druk in de weer met praktijktests van een splinternieuwe Transporter. De afgelopen maanden werd hij al in de sneeuw, in een bosrijke omgeving en met een aanhanger achter zich aan gespot. Nu is het tijd voor het sportievere werk en wordt de bestelwagen de Nürburgring opgestuurd. Jammer genoeg kiest Volkswagen nog steeds voor hetzelfde gecamoufleerde jasje. In al die tijd heeft de nieuwe T7 zich namelijk nog van geen stukje camouflage ontdaan.

Wat wel duidelijk is, is dat Volkswagen met de T7 een geheel nieuwe Transporter neerzet. Dat in tegenstelling tot de huidige T6, die in grote mate een doorontwikkeling is van de T5. Ondanks de meerdere vernieuwingsrondes stamt de basis van de huidige bus dus uit 2003. Wat bij de nieuwe T7 blijft opvallen, zijn de immense ruiten. Neem de voorruit, die flink in omvang toeneemt. Dit lijkt vooral te komen door een hogere dakpartij. In de neus verstopt Volkswagen naar alle waarschijnlijkheid de laatste ledtechnieken. Mogelijk loopt hier, net als bij de nieuwe Golf, een ledstrip over de gehele breedte door.

Van de T7 verschijnen uiteraard weer meerdere varianten. Naast de bekende bestelbusvormen volgen er sowieso een (luxere) personenversie, een camper en een pick-up-versie. Over de aandrijflijn gaan meerdere geruchten. Met de ID.Buzz blikte Volkswagen vooruit op een volledig elektrische bus. Of die dezelfde koets krijgt als deze nieuwe Transporter, blijft gissen. Verwacht in elk geval reguliere benzine- en dieselversies die hoogstwaarschijnlijk wat elektrische hulp krijgen van een mild-hybrid-systeem.