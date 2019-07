Volkswagen schetst vernieuwde California

Volkswagen heeft een schets vrijgegeven van de vernieuwde California. Daarmee trapt het bedrijf een deur in die in feite al even wagenwijd openstaat.

In februari presenteerde Volkswagen de gefacelifte variant van de Multivan, in feite de personenversie van de Transporter. Niet lang erna schoof het bedrijf ook de vernieuwde Transporter naar voren. Volkswagen heeft al zo'n dertig jaar de California in het gamma, een camperversie op basis van de Transporter. Ook daar komt - hoe kan het ook anders - een aangescherpte variant van.

Van die vernieuwde California laat Volkswagen Bedrijfswagens nu alvast een tweetal schetsen zien. De bus krijgt dezelfde nieuwe snuit, waarin kleinere koplampen samen met een vernieuwde grille en een aangepaste bumper het beeld bepalen. Achterop - hoewel op deze foto's niet zichtbaar - krijgen nieuwe achterlichten een plek. Volkswagen maakt verder melding van een nieuw infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een 8- tot 9,2-inch display. Achter het stuur vind je de 10,25-inch grote Virtual Cockpit én Volkswagen zegt dat het eilandje knoppen dat aan het dak is bevestigd is 'gedigitaliseerd'.

Volkswagen hangt de nieuwe 199 pk sterke 2.0 TDI in het vooronder van de vernieuwde California, die zijn publieksdebuut eind augustus beleeft tijdens de Caravan Salon in Düsseldorf.

De California rolt sinds 2004 in Hannover van de band. In de jaren daarvoor werd de vakantiebus in Rheda-Wiedenbrück gebouwd. De productieteller overstijgt inmiddels de 160.000 stuks.