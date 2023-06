Volkswagen vierde in mei dit jaar de het vijfentwintigjarig bestaan van de Polo GTI met een speciale editie van het huidige model. Daar komen er ook een handjevol van naar Nederland en nu is bekend wat je kwijt bent om dat GTI-feestje te vieren.

De Volkswagen Polo GTI staat in Nederland vanaf €42.690 in de orderboeken en is daarmee ruim anderhalf keer zo duur dan de goedkoopste Polo op de prijslijst. Voor de speciale Volkswagen Polo GTI Edition 25 ben je in Nederland uiteraard nog meer kwijt. De in Nederland in een beperkte oplage leverbare en dus vrij zeldzame feest-Polo heeft namelijk een prijs van €49.390. Aanvankelijk zouden er 20 stuks van naar Nederland komen. Dat blijken er nu 25 te zijn.

Net als de reguliere GTI heeft de Volkswagen Polo GTI Edition 25 een 207 pk en 320 Nm sterke 2.0 TSI als krachtcentrale. Hoewel de Edition 25 - en de Polo GTI in algemene zin - dus ruim 1,5 keer zo duur als het 95 pk sterke basismodel, trakteert hij je wel op dik twee keer zoveel pk-pret. De GTI Edition 25 is vanaf oktober in Nederland te vinden en biedt uiteraard wat extraatjes ten opzichte van de reguliere Polo GTI.

Sterker nog, er zijn behoorlijk wat zaken standaard op de GTI Edition 25, die bij de reguliere Polo GTI slechts tegen bijbetaling verkrijgbaar zijn. Volkswagen noemt een uitgebreid audiosysteem van Beats, een elektrisch bedienbaar groot schuif-/kanteldak, het Discover Pro-systeem met 23,4 cm groot display, het Digital Cockpit Pro-instrumentarium met 26 cm groot scherm, verwarmbare voorstoelen, Travel Assist en led-matrixverlichting. Vanbuiten herken je de Edition 25 onder meer aan zijn 18-inch zwarte wielen, Edition 25-stickers op de flanken en aan het in het zwart uitgevoerde dak en in dezelfde kleur uitgevoerde zijspiegelkappen. In het interieur vind je sportstoelen met zwart-rode lederen bekleding en instaplijsten met 'One of 2.500' erop. Er komen wereldwijd 2.500 stuks op de markt. De feestneus is leverbaar in alle kleuren waarin ook de reguliere Polo GTI verkrijgbaar is, al kun je desgewenst voor de exclusieve Ascot Grey geheten grijstint kiezen.