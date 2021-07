Volkswagen Polo (2021) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Volkswagen Polo kreeg in april een zeker voor Volkswagen-begrippen ongewoon uitgebreide facelift. Een rol in Facelift Friday is voor deze bestseller dan ook onvermijdelijk.

Het doel van de facelift van de Polo was zonder twijfel om het compacte model weer wat in lijn te brengen met de Golf. De Polo verscheen in 2017, de achtste generatie van de Golf in 2019. Bovendien staat de Golf, samen met de elektrische ID-modellenlijn, op heel veel vlakken symbool voor vernieuwing in het Volkswagen-design. Er is bijvoorbeeld nieuw infotainment. Ook zijn allerlei knoppenclusters herzien, introduceerde de Golf een ander stuurwiel en zelfs een nieuwe sleutel.

In een poging de aldus ontstane generatiekloof wat te dempen, kreeg de Polo een gewijzigd front en een nog steviger vernieuwde kont. Aan de voorzijde lijkt het op het eerste gezicht nog wel mee te vallen, maar kregen de koplampen wel een opvallende inham. Ook de grille is helemaal nieuw, waarbij duurdere varianten kennismaken met de doorlopende ledbalk die we ook kennen van de ID3 en de Golf.

GTI/R vs. de rest

Uiteraard werd ook de voorbumper aangepakt. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de reguliere versie enerzijds, en de GTI en de R-line aan de andere kant. De sportievere uitvoeringen delen bijvoorbeeld een stel bumpers, waarbij dat geheel bij de GTI nog wat sportiever wordt aangekleed. Op onderstaande schuifplaten (2! Graag gedaan!) toont het oranje/paarse duo de reguliere Polo en het rood/witte tweetal de GTI.





Die GTI’s tonen de kant waar de verjongingskuur van de Polo het duidelijkst is te zien. Nieuwe, L-vormige achterlichten uit twee delen vervangt de oude clusters, die geheel naast de klep werden gemonteerd. De uitsnede in de achterschermen bleef intact, maar de achterbumper én de klep werden anders. Let ook op de opening van laatstgenoemde, die bij de nieuwe Polo onderaan duidelijk breder is.

Het interieur onderging geen complete metamorfose, maar werd met onder meer een nieuw infotainmentscherm, een ander stuur en een digitaal cluster voor de climatecontrol wel wat bij de tijd gebracht. Duidelijk moderner, maar is het ook beter? Stemmen maar!