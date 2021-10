Volkswagen Polo (2021) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Volkswagen Polo 1.0 MPI 80 pk - €19.990

Om te beginnen hanteert Volkswagen een andere naam voor de basis-Polo. Beter gezegd: het merk hanteert geen naam meer voor de basis-Polo, want die heet nu simpelweg ‘Polo’ in plaats van Polo Trendline. Aan het beleid omtrent die instapversie wijzigt verder niets, want nog steeds is dit de enige Polo die je met de turboloze 1.0 MPI-motor met 80 pk kunt krijgen. De verkoper zal je dan ook altijd in de richting van de 1.0 TSI met 95 pk duwen, simpelweg omdat er daar veel meer keuze is in uitvoeringen. Overigens is het wel mogelijk om het eenvoudigste uitrustingsniveau met die turbomotor te combineren, maar dan wel altijd samen met een handbak.

Als we de Polo-configurator openen, valt op dat de uiterlijke verschillen tussen de reguliere uitvoeringen en de voorheen veel dikker ogende R-Line een stuk kleiner zijn geworden. Zo delen alle versies in principe dezelfde voorbumper, al is die bij de R-Line wel van een wat sportiever ogend hekwerk voorzien. Met de nieuwe voorbumper oogt de standaard-Polo wat zelfverzekerder dan voorheen, al maakt de afwezigheid van mistlampen wel duidelijk dat hier niet echt een dikke Polo staat. Bovendien krijgen we als vanouds 15-inch staal met wieldoppen mee. Wel nieuw: ledkoplampen (ook dimlicht!) en led-achterlichten zijn standaard. Op duurdere uitvoeringen is als optie wel een luxer koplamptype verkrijgbaar, inclusief een doorlopende ledstrip in de grille.

Ook op kleurgebied is er wat nieuws te melden. Het ‘gratis’ Ascot Grey is bijvoorbeeld nieuw, dus je back-to-basics-Polo ziet er duidelijk anders uit dan het zwarte exemplaar van voorheen.

Op multimediagebied heeft de Polo een flinke slag gemaakt. Dat wil zeggen: als je geen enkele optie wilt aanvinken. Het digitale instrumentarium, dat voorheen een optie was, is nu namelijk standaard. Een touchscreen is dat ook, maar dat was ook al zo bij de ‘oude’ Trendline. Opvallend genoeg is het nieuwe exemplaar met 15,5 centimeter net een centimetertje minder groot. App-Connect, de naam die Volkswagen gebruikt voor Android Auto en Apple Carplay, hoort er helaas niet bij voor de basisprijs. Jammer, want daarmee zou het schermpje meteen een stuk nuttiger zijn.

De grootste toevoeging op comfort-vlak, en wellicht voor de basis-Polo in het algemeen, is echter de airco. Voorheen was die pas standaard vanaf de Comfortline, nu altijd. Dat geldt helaas nog niet voor cruisecontrol, maar met €190 valt de meerprijs daarvoor wel enigszins mee. Het interieur oogt hoe dan ook een stuk minder kaal doordat Volkswagen nu standaard een multifunctioneel stuurwiel, dus met knopjes, monteert. Ook in de deur krijg je er wat knopjes bij, want hoewel Volkswagen dat niet expliciet benoemd lijken ook de achterruiten nu elektrisch bedienbaar.

Een nieuwe instap-Polo is al met al zeker geen straf meer en we zien wat prettige toevoegingen aan de basisuitrusting. De opvallendste voorzieningen op dat vlak zijn de airco en de ledverlichting. Daar betaal je echter ook voor, want met net geen 20 mille is zelfs de simpelste Polo geen koopje. De Trendline die in 2018 in deze rubriek optrad, was destijds met €16.151 aanzienlijk voordeliger.