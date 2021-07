Volkswagen Passat onder het mes

Volkswagen voert een facelift door op de Passat. 'Maar de Passat is onlangs toch gefacelift?' - horen we je denken? Klopt als een bus, het is dan ook de Chinese Volkswagen Passat die een bijsnijsessie ondergaat.

Volkswagen verkoopt in China diverse SUV's, cross-overs en sedans die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Van de Sagitar tot de Lamando en de Phideon. Een andere hier onbekende modelnaam is de Magotan, de aanduiding die Volkswagen in China plakt op de hier bekende Volkswagen Passat. Daarnaast verkoopt Volkswagen in China een auto die simpelweg Passat heet. Het is die niet aan onze Passat gerelateerde sedan die nu is gefacelift.

De huidige Chinese Volkswagen Passat was van meet af aan een bijzonder ding. De auto lijkt namelijk als twee druppels water op de binnenkort in de Verenigde Staten te verdwijnen Passat NMS, maar staat op een compleet andere basis. Waar die Amerikaanse Passat z'n techniek deelde met z'n in 2011 gelanceerde voorganger, maakt de Passat die Volkswagen in China verkoopt gebruik van het modernere MQB-platform. De Chinese Passat werd in 2018 gepresenteerd en wordt nu vanbuiten én vanbinnen vernieuwd. Eerlijk is eerlijk, een grote verrassing durven we het aangepaste uiterlijk niet te noemen. Eerder kon AutoWeek je namelijk al foto's van de vernieuwde Chinese Volkswagen Passat laten zien.

Volkswagen geeft de Passat aangepaste bumpers en nieuwe koplampen. Opvallender zijn de wijzigingen aan de achterkant. De voorheen los van elkaar staande achterlichten zoeken middels een doorlopende ledstrip namelijk fysiek contact met elkaar. Opvallend is dat je voortaan kunt kiezen voor diverse grilles. Zo zijn er versies beschikbaar met aluminiumkleurige horizontale stripjes die allemaal net zo breed zijn én er is een variant waarbij de lengte van die stripjes varieert. De derde Passat-grille is opgebouwd uit kleine chroomkleurige elementen die iets aan de koelroosters voorop de neuzen van auto's van Mercedes-Benz doet denken. Die laatste grille wordt doorklieft door een horizontale ledstrip die op zijn beurt door het VW-logo wordt onderbroken. Ook zijn er aanpassingen aan het interieur, al blijven die behouden tot de komst van een nieuw stuurwiel en een nieuw aanraakgevoelig bedieningselement om de klimaatregeling mee aan te sturen.

De Chinese Volkswagen Passat is 4,95 meter lang en heeft een wielbasis van 2,87 meter. De Passat die Volkswagen in Europa verkoopt, is met zijn lengte van 4,78 meter en wielbasis van 2,79 meter kleiner. De Chinese Magotan is op zijn beurt weer langer dan onze Passat.