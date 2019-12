Volkswagen noemt nieuwe cross-over Nivus

Een korte terugblik. In augustus dit jaar liet de Braziliaanse tak van Volkswagen weten dat het 520 miljoen euro zou investeren in zijn in Sao Paulo gevestigde productiefaciliteit. Die kapitaalinjectie moet de fabriek klaarstomen voor de productie van een nieuwe cross-over, een auto waarvan kort erna bekend werd dat hij ook Europese bodem onder zijn wielen krijgt. De aankondiging ging vergezeld van een schets waarop het silhouet van de auto, overduidelijk een cross-over met een sterk aflopende daklijn, was te zien. Volkswagen do Brasil plakt nu een naam op de nieuwkomer én toont een teaservideo waarin meer van de auto is te zien.

Nivus. Dat is in ieder geval in Zuid-Amerika de naam van het nieuwe model dat net als auto's als de Polo en T-Cross gebruik zal maken van het MQB A0-platform. De nieuwe 'coupé-SUV', zoals de auto ongetwijfeld zal worden omschreven door zijn scheppers, krijgt in elk geval een achterzijde waarin Volkswagen verlichting monteert die het in die vorm nog niet op andere modellen heeft toegepast. We mikken erop dat de auto een stapje boven de T-Cross wordt gepositioneerd als sportiever en meer 'lifestyle-achtig' alternatief voor die auto. Volgend jaar slingert Volkswagen de productielijnen in Brazilië aan. In 2021 moet de auto ook in Europa worden geproduceerd. Reken op een marktintroductie in de tweede helft van dat jaar.