Volkswagen: Nieuwe 'Urban Coupé' naar Europa

Automerken persen hun modellengamma's tot de nok toe vol met cross-overs en SUV's in alle soorten en maten. Eind augustus werd bekend dat Volkswagen stevig zou investeren in zijn fabriek in het Braziliaanse Sao Paulo, een productielocatie waar het merk een nieuwe coupé-SUV zou gaan bouwen. Die auto moet er in 2020 van de band gaan lopen. Wat blijkt nu: ook Europa krijgt die nieuwkomer.

Het is voor het eerst dat Volkswagen do Brasil een auto op het MQB-platform ontwikkelt die ook in Europa zal worden verkocht. Die nieuwkomer, Volkswagen duidt de auto aan als 'New Urban Coupé', zal in 2021 ook in ons werelddeel van de band lopen. Mogelijkerwijs gaat het om een relatief compacte cross-over die op het MQB-A0-platform staat, de modulaire basis van auto's als de Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Skoda Scala en de daarvan afgeleide cross-overs T-Cross, Arona en Kamiq.