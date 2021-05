Volkswagen Multivan 'T7' doet zijn rondjes

De Volkswagen ‘T7’ doet wederom zijn rondjes. We zeggen bewust niet ‘Transporter’, want alles wijst er nog steeds op dat deze auto er alleen als Multivan komt.

De Multivan is ook nu al de personenautoversie van de Transporter en speelt daarmee in Nederland een marginale rol. In dat licht kun je je afvragen hoe relevant een nieuwe Multivan voor Nederland is, maar anderszijds zijn er ongetwijfeld slimme ombouwers die er een (dubbele cabine-) grijs kenteken-auto van weten te maken.

Bovendien gaat het wél gewoon om een geheel nieuw product in Volkswagens Transporter-reeks. De auto oogt duidelijk veel moderner dan de T6.1, de laatste editie van de Transporter die we in feite al vele jaren kennen. Ook onderhuids is hij duidelijk frisser, want de auto rust op Wolfsburgs modulaire MQB-basis en verschijnt straks net als veel andere Volkswagen-modellen ook als plug-in hybride.

Dat platform is ook meteen de grote beperking, want het maakt de T7 eigenlijk ongeschikt voor het zwaardere bestelautowerk. Daarom zou Volkswagen van plan zijn om de T6.1 nog vele jaren naast de T7 te voeren en laatstgenoemde louter of vooral voor personenvervoer in te zetten. Dat biedt ook mogelijkheden, want het betekent dat de T7 geheel als ‘MPV’ kan worden ontwikkeld en het interieur met zitplaatsen dus niet een achteraf bedachte toevoeging is, maar een onderdeel van het concept.

De T7 die we hier zien is wederom licht gecamoufleerd, wat onderstreept dat de introductie nu echt aanstaande is. Volkswagen doet nog wel een poging om de aandacht wat af te leiden door foto’s van lichtunits van de concurrentie aan te brengen. In dit geval zijn de lichten afkomstig van de reeks bestellers van Peugeot, Citroën, Opel en Toyota. Wie een beetje goed kijkt, ziet echter achter die foto gewoon de contouren van de oorspronkelijke lichtunits. Op onderstaande foto hebben we dat op ietwat amateuristische wijze getracht te verduidelijken.