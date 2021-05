Nieuwe Volkswagen Multivan te zien

Volkswagen bewandelt met de nieuwe generatie Multivan een ander pad dat je gewend bent. Normaliter is de Multivan de personenversie van de Transporter, maar dat ligt straks even anders. De nieuwe Volkswagen Multivan komt namelijk naast de huidige generatie Transporter te staan. Opvallend, al valt natuurlijk niet uit te sluiten dat de Transporter op termijn wordt vervangen door een aan de nieuwe Multivan gerelateerd model, of misschien wel door de ID Buzz. Op een nieuw steld designschetsen is de nieuwe Volkswagen Multivan beter dan ooit te zien.

De nieuwe Multivan wordt als we Volkswagen mogen geloven een stuk meer MPV dan het huidige model. In ieder geval komt de nieuwe Multivan, die medio juni wordt gepresenteerd, op het MQB-platform te staan. Dat mag ook wel, de huidige generatie Transporter en dus ook Multivan staan nog op het platform dat Volkswagen in 2003 onder de T5 introduceerde. De nieuwe Multivan heeft een gespleten A-stijl zoals we die van MPV's als de Citroën C4 Space Tourer. Onder het in de opgeknipte A-stijl geplaatste ruitje lezen we zowel de naam Multivan als Bulli. De motorkap is nog altijd vrij kort, maar de nieuwe Multivan krijgt zo te zien in ieder geval optisch een minder stompe snuit dan de huidige generatie Transporter/Multivan. Net als bij de huidige generatie van Volkswagen's multifunctionele bus loopt er vanuit de koplampen een strakke lijn over de flank die in het geval van de nieuwe Multivan aansluit op de nu horizontaal georiënteerde, bredere achterlichten. Natuurlijk beschikt de nieuwe Multivan straks weer over een stel schuifdeuren. Volgens Volkswagen is de nieuwe Multivan dankzij een grotere wielbasis ruimer dan ooit. Dat de nieuwe bus ook in de breedte groeit, helpt daarbij.

Eerder gaf Volkswagen al de eerste informatie over het interieur van de nieuwe Multivan vrij. Daarover lees je hier meer.