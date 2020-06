Volkswagen levert 150 test-ID.3's aan personeel

Nog een paar maandjes en dan worden de eerste Volkswagens ID.3 geleverd. Voor het zover is, laat Volkswagen 150 werknemers de EV nog even aan de tand voelen.

Volkswagen hoopt dat de ID.3 inslaat als een bom en om ervoor te zorgen dat eventuele overgebleven kinderziektes zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt, vindt er nog een grootschalige praktijktest plaats. 150 werknemers van Volkswagen kregen deze week de sleutel van een ID.3 overhandigd om de wegen in de Duitse deelstaat Saksen op te gaan. De gelukkigen werken onder andere in de fabriek in Zwickau, waar de ID.3 wordt gebouwd, en zijn op basis van loting gekozen.

Het doel is om in de komende weken zoveel mogelijk data te verzamelen over de auto in praktijkomstandigheden. Volkswagen verwacht dat het 'honderdduizenden kilometers aan data' oplevert. Naast anonieme voertuigdata worden de werknemers ook om persoonlijke feedback gevraagd. In september begint vervolgens de levering van de 1st Edition. In het laatste kwartaal van dit jaar volgen de eerste reguliere versies van de ID.3.