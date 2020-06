Volkswagen belicht ID.3 in detail

Wie een pre-order voor de Volkswagen ID.3 heeft staan en voor de 1st Edition gaat, kan vanaf nu de definitieve keuzes doorgeven. De 1st Edition, met standaard het 58 kWh-accupakket (tot 420 km bereik volgens WLTP), wordt leverbaar vanaf € 39.995 (Duitse prijs) en komt in drie uitvoeringen; de basisuitvoering, Plus en Max. Mogelijk worden dit ook de uitvoeringen voor de reguliere ID.3's (vanaf pakweg € 30.000 met 45 kWh-accupakket en bereik van 330 km). Daarover volgt 'over een maand' meer informatie. Toch is het uiteraard al interessant om eens te kijken wat de nu bekende opties zijn.

Standaard heeft de ID.3 als 1st 18-inch lichtmetalen wielen, ledverlichting voor en achter, Lane Assist, het automatische noodremsysteem Front Assist, parkeerwaarschuwing voor en achter en verkeersbordherkenning. In het interieur tref je een 10-inch infotainmentscherm, een 5,3-inch digitaal instrumentarium, twee USB-aansluitingen voorin, 10 kleuren interieurverlichting en climatecontrol. De Plus, die € 5.000 meer kost, staat op 19-inch lichtmetaal en voegt zaken als Matrix-koplampen, keyless entry en een achteruitrijcamera aan de basisuitrusting toe. De € 4.000 duurdere Max is de topuitvoering. Die staat op 20-inch lichtmetaal en heeft onder meer een panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen, een head up-display met augmented reality en een geluidssysteem van Beats.

De ID.3 wordt leverbaar in vier kleuren; turquoise, lichtgrijs, donkergrijs en wit. Qua wielen bestaat de keuze uit drie 18-inch exemparen, twee 19-inch en één 20-inch. Wie aan één van de vier carrosseriekleuren nog niet genoeg heeft, kan gaan voor 'Style Silver', waarbij de stijlen zilverkleurig zijn. Ook is er 'Style Penny Copper', voor een koperkleurige afwerking van de stijlen. Het dak van de ID.3 is standaard zwart. In het interieur is er de keuze uit de kleurcombinaties lichtgrijs-zwart, wit-zwart, donkergrijs-zwart en oranje-wit. Verdere persoonlijke aanpassing is mogelijk met het stuurwiel. Daarbij is er de keuze uit een zwart kunststof of lederen afwerking, of een wit lederen afwerking.

Upgrades en sportiever rijden

Volkswagen meldt dat er een interessante upgrade in het vat zit voor wie wat sportiever wil rijden met de ID.3. Voor de varianten met de 204 pk sterke elektromotor komt er een '2 seconden-upgrade'. Daarmee haal je tijdelijk twee seconden van de 0-100 km/h-acceleratietijd af. Exacte cijfers worden nog niet gecommuniceerd, maar volgens Volkswagen mag je rekenen op 7 tot 8 seconden om 100 km/h te bereiken. Zonder de upgrade snelt de ID.3 (met 204 pk) dus in 9 tot 10 seconden naar die snelheid.

Er is natuurlijk veel te doen geweest over vermeende softwareproblemen, maar Volkswagen stelt ons gerust dat alles snor zit. Zoals eerder al bekend werd, werkt bij de 1st Edition de App Connect-functie en de afstandsfunctie in het head-up display nog niet, maar moet een update eind dit jaar of begin 2021 dit wel werkzaam maken. De reguliere ID.3's, die vanaf het laatste kwartaal van het jaar worden geleverd, komen reeds geüpdatet bij de eigenaar. Klanten die de update voor hun 1st Edition te zijner tijd nodig hebben, kunnen hiervoor bij de dealer terecht. De update komt niet 'over the air'.

Volkswagen licht ook al een klein tipje van de sluier als het gaat om een sportieve versie van de ID.3. Tussen neus en lippen door wordt bevestigd dat hieraan wordt gewerkt. De auto gaat niet als GTI door het leven, maar 'eerder als Performance of iets dergelijks'. Eerder kwam naar buiten dat de aanduiding 'GTX' waarschijnlijk gehanteerd gaat worden.