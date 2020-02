Blik to the Future: Volkswagen ID.1

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Diverse merken lieten de afgelopen tijd weten minder heil te zien in traditionele compacte auto’s. Toch kunnen we niet stellen dat het A-segment met uitsterven wordt bedreigd. De transitie naar elektrisch rijden zal een grote rol spelen in het voortbestaan van de kleinste vierwielers. De Volkswagen ID.1 is op dat gebied één van de aankomende hoofdrolspelers.

Kijk eens om je heen op de Nederlandse wegen en het is haast niet voor te stellen dat autofabrikanten grote vraagtekens zetten bij hun rol in het compacte segment. Auto’s als de Peugeot 108, Toyota Aygo en Volkswagen Up waren jarenlang niet aan te slepen. Feit blijft echter dat er op de allerkleinste auto's maar weinig winst wordt geboekt door de merken. Hoge ontwikkelingskosten op het gebied van CO2-reductie en veiligheid betalen zich niet voldoende uit bij de goedkoopste auto’s. Fabrikanten moeten dus op zoek naar een manier om aan de vraag naar compacte auto’s te kunnen blijven voldoen, terwijl de productiekosten laag genoeg worden gehouden en er voldoende winstmarge blijft.

Het antwoord lijkt elektrificatie te zijn. Compacte EV’s kunnen met een betrekkelijk klein accupakket toch nog een actieradius hebben die voldoende is voor woon-werkverkeer of stedelijk gebruik. De productiekosten blijven zo betrekkelijk laag, de veiligheid gaat er vanwege de sterkte van een EV-basis op vooruit én elektrisch rijden is perfect voor het belangrijkste doelgebied van de compacte auto: de stad. Een ander bijkomend voordeel is dat de auto’s ondanks een nog altijd kleine omvang ruimer kunnen worden, door het ontbreken van een verbrandingsmotor en versnellingsbak.

Uitbreiding voor ID-familie

Hoewel Volkswagen met de e-Up en aanverwanten al compacte EV’s aanbiedt, is dat nog slechts een tussenstap. Volkswagen rolt de komende jaren zijn EV-offensief uit met het ID-label. Die modellen zijn, in tegenstelling tot de e-Up en e-Golf, echt van de grond af aan als EV ontwikkeld. De ID.3 bijt het spits af en moet Volkswagens elektrische alternatief voor de nog immer succesvolle Golf worden. Een cross-over zit, hoe kan het ook anders, ook in het vat. Verder liet Volkswagen al een voorbode van een volledig elektrische stationwagon zien die de EV-liefhebbende Golf Variant-rijder moet gaan aanspreken. De laatste noviteit is een compacte EV, waar Volkswagen afgelopen kerst een voorbode van deelde. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid de ID.1.

Zoals de ID.3 de Golf-rijder moet gaan aanspreken, moet de ID.1 datzelfde gaan doen voor de Up- en ook deels voor de Polo-rijder. Dit jaar toont Volkswagen een conceptversie van de kleine nieuwkomer, maar onze illustrator heeft de auto alvast voor ons voorgesteld. De basis is herkenbaar als Up-opvolger, maar uiteraard zorgen de nodige ID-kenmerken voor een duidelijk minder conventioneel uiterlijk. Net als de andere ID-modellen is ook de ID.1 gebaseerd op Volkswagens MEB-platform. Het zou gaan om een iets versimpelde aandrijflijn om de kosten te drukken.

ID.1 in kielzog van Up én Polo

Opvallend genoeg lijkt de ID.1 qua afmetingen niet helemaal overeen te komen met de Up, maar een stukje groter te worden. Hoewel er hier en daar wordt gesproken over Polo-afmetingen gokken we erop dat de buitenmaten van de ID.1 meer het midden zullen houden tussen die van de Up en de Polo. Dat de ID.1 ruimer wordt dan de Up mogen we in elk geval al wel aannemen. Volkswagen spreekt zelfs al over een vergelijkbare binnenruimte als de T-Cross, de cross-over op basis van de Polo. Dat is uiteraard voor een belangrijk deel te danken aan eerdergenoemde ruimtevoordelen van een EV.

Niet geheel onbelangrijk: het bereik van de ID.1 zal naar verluidt ergens tussen de 250 en 300 kilometer liggen. Dat zijn uiteraard nog schattingen op basis van de huidige kennis, dus zou het niet verbazingwekkend zijn als dat nog wat meer wordt. Zoals gezegd zien we dit jaar een conceptversie van de ID.1. Voorlopig ligt de introductie nog wel een jaar of drie à vier voor ons. Uiteraard mogen we ook Skoda- en Seat-derivaten van de ID.1 verwachten.