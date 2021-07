Volkswagen ID8 wordt enorme elektrische SUV

De Volkswagen ID3 kreeg al snel gezelschap van een SUV-broertje: de ID4. Het dak van de ID4 wordt voor de op stapel staande ID5 op termijn platgedrukt. Daarnaast heeft Volkswagen in China al de langere ID6 gepresenteerd. Er zitten nog veel meer elektrische ID-modellen in het vat en op Linkedin geeft CEO Herbert Diess prijs dat er ook een ID8 in het vat zit.

Waar de Volkswagen ID3 in het segment van de Golf opereert en de ID4 en straks de ID5 hun kunstjes vertonen in de klasse van de Tiguan, wordt de ID8 het elektrische equivalent van de Atlas. Die Atlas, in China Teramont geheten, is een zo'n 5 meter lange SUV die - hoewel hij tien centimeter langer is dan de Touareg - een stapje lager staat op VW's statusladder. Dat komt doordat de in Europa niet leverbare Atlas net ade Tiguan en Golf op het MQB-platform staat. De Touareg deelt zijn techniek met de Audi Q7. Er zit dus een elektrische full-size SUV van Volkswagen in de pijplijn, al is het onzeker of die ook naar ons deel van de wereld komt.

Diess onthult verder dat er een ID6 komt die in het segment van de Passat gaat opereren. Of de topman daarmee doelt op de reeds genoemde Chinese ID6, is niet helemaal helder. Het is namelijk goed mogelijk dat de 'Europese ID6' een lager model wordt in de stijl van de Passat.

Afgebeeld: Volkswagen ID3.