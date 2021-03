Volkswagen ID6 Crozz duikt op!

Al in februari dit jaar doken in China de eerste foto's op van de elektrische Volkswagen ID6, de langere en ruimere SUV-broer van de ID4 met drie zitrijen en plek voor tot zeven inzittenden. De ID6 wordt in China straks in twee smaken verkocht. Op deze kakelverse set foto's is het tweede lid van de ID6-familie te zien, de ID6 Crozz.

Jawel, Volkswagen verkoopt in China straks twee verschillende versies van de elektrische ID6 naast elkaar. Dat klinkt vreemd, maar is toch enigszins verklaarbaar. Volkswagen heeft in China twee joint-ventures. De eerste met SAIC-Volkswagen, de tweede met FAW-Volkswagen. Beide samenwerkingsverbanden gaan een eigen versie van de ID6 maken, auto's die wat design betreft van elkaar verschillen. De auto die ID6 X gaat heten, wordt door SAIC-Volkswagen gebouwd. FAW-Volkswagen gaat de ID6 Crozz bouwen die je op deze foto's ziet.

Een soortgelijke strategie hanteert Volkswagen in China op tal van andere modellen, waaronder de elektrische ID4. SAIC-Volkswagen bouwt in China de ID4 X, een optisch van de Europese ID4 afwijkende variant. De ID4 zoals wij die kennen, wordt door FAW-Volkswagen verkocht als ID4 Crozz. Of dat net als bij de ID4 ook betekent dat de Crozz-versie van de ID6 optisch min of meer gelijk is aan de nog te onthullen Europese versie, valt nog te bezien.

De ID6 Crozz heeft een anders vormgegeven voorbumper dan de ID6 X (foto's 6, t/m 9), maar het opvallendste verschil zit hem in de koplampen. Die zijn namelijk volledig anders dan die van de ID6 X en worden doorklieft door een stukje van de 'grille'. Ook achteraan is de ID6 Crozz anders dan de ID6 X. De achterlichten hebben niet alleen een andere indeling, maar zijn middens een kaarsrechte strook met elkaar verbonden. Bij de ID6 X zit er onder meer een zwart paneel onder de units. Ook is de achterbumper van de ID6 Crozz anders dan die van de ID6 X.

Nu de hamvraag: welke versie van de ID6 zie jij het liefst straks als Europese ID6 in ons land?