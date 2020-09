Interieur Volkswagen ID.4 te zien

Volkswagen trekt op korte termijn het doek van de elektrische ID.4. Voor het zover is, krijgen we ongetwijfeld nog de nodige designschetsen en teaservideo's voorgeschoteld. Ditmaal laat Volkswagen zien hoe het binnenste van de ID.4 is vormgegeven.

De vorig jaar gepresenteerde ID.3 is de eerste puur als EV ontwikkelde auto van Volkswagen, maar zeker niet de laatste. Er zit een heel stel ID-modellen in het vat, waar de binnenkort te onthullen ID.4 er één van is. De ID.4 moet je in feite zien als de SUV-broer van de ID.3, een auto die het straks gaat opnemen tegen bijvoorbeeld de elektrische Ariya van Nissan. Zustermerk Skoda heeft in de vorm van de Enyaq onlangs al zijn variant op het ID.4-thema gepresenteerd. Binnenkort laat Volkswagen de definitieve ID.4 zien, maar eerst schotelt het merk ons nog een stel tekeningen van het interieur van de ID.4 voor.

Eerlijk is eerlijk: het binnenste van de ID.4 zorgt nauwelijks voor verrassingen. Uiteraard lijkt het geheel op dat van de Enyaq van Skoda, al vertoont het interieur van de elektrische SUV nog meer overeenkomsten met dat van de ID.3. Waar de Enyaq namelijk fysieke knoppen onder de ventilatieroosters in de middenconsole heeft, heeft de ID.4 net als de ID.3 aanraakgevoelige knoppen en 'sliders' direct onder het infotainmentscherm. Volkswagen geeft al vrij dat de bagageruimte van de ID.4 543 liter groot is. Dat is fors meer dan de 385 liter die de ID.3 opslokt, maar wel iets minder dan de 585 liter waar zijn Tsjechische evenknie plek aan biedt. Sfeerverlichting met in totaal 30 instelbare kleuren moet het interieur kunnen opfleuren.

Actieradius ID.4

De ID.4 beleeft later deze maand zijn publieksdebuut. We verwachten dat er diverse accupakketten en elektromotoren beschikbaar zullen zijn. De basisversie krijgt waarschijnlijk een 55 kWh groot accupakket en een 150 pk sterke elektromotor, goed voor een actieradius van zo'n 340 kilometer. Daarboven krijgt mogelijk een 180 pk sterke variant met een 62 kWh groot accupakket een plek, goed voor een actieradius van 390 kilometer. Reken ook op de komst van versies met een 82 kWh groot pakket, dat gekoppeld kan worden aan diverse elektromotoren. Ook komt er waarschijnlijk een versie met een 204 sterke elektromotor die goed is voor 510 kilometer aan elektrische adem, daarboven komen waarschijnlijk nog varianten van 265 pk en 306 pk.