Volkswagen ID. Roomzz onthuld in Shanghai

Volkswagen grijpt de Shanghai Motor Show aan om de ID. Roomzz te onthullen: een volledig elektrische, autonome concept car die in 2021 moet leiden tot de tweede volledig elektrische suv van het merk.

Een enkele blik op de foto's maakt duidelijk dat deze Volkswagen ID. Roomzz nog een concept car is, maar VW haast zich er bij te melden dat een productieversie vanaf 2021 volledig elektrisch over de wegen zoeft. Het is dan de zesde ID-exponent op basis van het modulaire MEB-platform en moet worden gezien als een groter alternatief voor de ID. Crozz.

Wat betreft het uiterlijk hebben de ontwerpers hun best gedaan het aantal naden tot een minimum te beperken, zodat de indruk ontstaat dat de ID. Roomzz uit één deel bestaat. Door toepassing van de zogenaamde IQ.Drive-systemen kan de auto volledig autonoom rijden. Vanuit ouderwets zelf rijden (ID-Drive in VW-bargoens) kan de bestuurder overschakelen naar autonomie (ID.Pilot in VW's) door zijn hand vijf seconden op het VW-logo van het stuurwiel te leggen. Vanaf dat moment kan ook hij genieten van een drietal verschillende configuraties van het interieur, dat maximaal zeven personen kan ontvangen.

Het digitale dashboard maakt gebruik van technieken als augmented reality waarmee onder meer navigatie-instructies voor de auto worden geprojecteerd. Twee elektromotoren leveren samen 225 kW, waarvan 75 op de vooras en 150 op de achteras. Verdere verdeling van de krachten wordt gedoseerd door 4Motion-techniek, die in de basis voor alleen achterwielaandrijving zorgt.

Met het 82 kW sterker accupakket belooft Volkswagen een actieradius van 450 kilometer WLTP. Opladen kan draadlood middels inductietechniek, maar een 'ouderwetse' stekker voorkomt dat de vastgeroeste EV-rijder van het eerste uur zich buitengesloten voelt. De ID. Roomzz accelereert in 6,6 seconden naar de 100 en heeft een top van 180 km/h.

Wie toevallig in (de buurt van) Shanghai is, kan de Volkswagen ID. Roomzz van 18 t/m 26 april in levende lijve bewonderen.