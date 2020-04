Volkswagen hervat productie ID.3

Het gros van de nieuwsberichten lijkt vandaag over heropstartende fabrieken te gaan. Na onder meer Seat en Jaguar Land Rover belooft ook Volkswagen een herstart, al is er in het geval van de ID.3 meer aan de hand dan corona-gerelateerde ellende.

De elektrische ID.3 wordt namelijk vanaf het begin geplaagd door productie- en softwareproblemen, zodat eerder al werd gefluisterd dat de geplande introductie in de zomer op de lange baan zou worden geschoven. Als pleister op de wonde zou de e-Golf langer worden geproduceerd.

Deze geruchten zijn inmiddels al luidkeels door Volkswagen ontkracht, maar vandaag zet men die woorden om in daden. De ID.3-productie in Zwickau is volgens de Duitsers namelijk weer van start gegaan. Het gaat in eerste instantie wel om een voorzichtige opstart, met een verminderde capaciteit en een lagere productiesnelheid. Daar wordt door bestuurslid Thomas Ulbrich dan wel weer het coronavirus bij betrokken: “We hebben immers de taak om de gezondheid van onze werknemers maximaal te beschermen en tegelijkertijd de productie weer op de rails te krijgen”.

De faciliteit in Zwickau is hiermee ook meteen de eerste Duitse Volkswagen-fabriek die weer van start gaat na de grootscheepse corona-sluiting. In eerste instantie zullen er in Zwickau 50 ID.3’s per dag van de band gaan lopen, ongeveer een derde van wat er voor de corona-ellende uit de fabriek kwam rollen.