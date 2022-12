Volkswagen haalt in China gebouwde EV naar Europa

De Volkswagen Group produceert in China talloze modellen die het niet in Nederland of Europa levert. Binnenkort komt er wél een Chinees Volkswagen-product vanuit China naar Europa, en die is nog helemaal elektrisch ook.

De lijst met modellen van de Volkswagen Group die in China voor de lokale markt gebouwd worden en die in Europa niet eens geleverd worden, is bijna eindeloos. Samen met zijn Chinese productiepartners SAIC en FAW verkoopt Volkswagen er namelijk auto's als de Tayron, Sagitar, Bora, Lamando, Teramont, Talagon, Tavandor en ga zo maar door. Binnen Audi's Chinese line-up komen we hier onbekende auto's versies tegen zoals de elektrische variant van de Q2 en tal van verlengde sedans. Tot op heden blijven alle in China gebouwde auto's van de Volkswagen Group in dat land, maar binnenkort komt er toch eentje naar Europa.

We hebben het dan over de Cupra Tavascan, het tweede volledig elektrische model van Cupra en de eerste elektrische SUV van het merk. Cupra's broertje van auto's als de Volkswagen ID4, Audi Q4 e-tron en Skoda Enyaq iV zal namelijk ook voor de Europese markt in China gebouwd worden. Dat meldt Automotive News. De Cupra Tavascan zal in de Volkswagen-fabriek in Anhui het levenslicht zien omdat het in Europa te weinig productiecapaciteit zou hebben.

De Cupra Tavascan staat voor 2024 op de rol, maar er zit meer Cupra-nieuws in het vat. Zo komt Cupra in 2024 ook met de Terramar en brengt het in 2025 een kleine elektrische cross-over op de markt: de UrbanRebel.