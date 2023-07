De elektrische Cupra Tavascan: hoe plaats je die eigenlijk?

Met de Cupra Tavascan komt het van Seat losgewerkte merk eindelijk tot wasdom: de volledig elektrische auto is geheel 'eigen' en introduceert het nieuwe familiegezicht van Cupra, dat beginnend met deze coupé-SUV een groter publiek wil aanspreken. Maar welk publiek is dat, en tegen welke auto's zou je de nieuwe Cupra Tavascan kunnen afzetten?

Het is alweer vijf jaar geleden dat Cupra een opzichzelfstaand merk werd, maar pas volgend jaar komt het merk voor het eerst écht met een eigen elektrisch model: de Cupra Tavascan, een coupé-SUV. Tot op heden verscheen de relatief nieuwe en wat smaakgevoelige Cupra-tribal op de neuzen van de Cupra Ateca, Leon en Born, maar dat zijn alle drie nu niet zozeer onderscheidende modellen. De Ateca en Leon zijn immers uit de Seat-stal geplukt en de Cupra Born is niet heel veel anders dan een Volkswagen ID3 overgoten met een dikke Cupra-saus. Alleen de Formentor was tot op heden uniek voor Cupra, maar die is er - in tegenstelling tot de Born - niet als EV.

Bij de nieuwe Cupra Tavascan ligt dat anders. Het is weliswaar - net als de Born - wederom een elektrische auto op het MEB-platform van de Volkswagen Group, maar in veel mindere mate een 'zustermodel' van de Volkswagen ID5 of Skoda Enyaq Coupé dan de Cupra Born dat is van de Volkswagen ID3. En profil is de Tavascan daadwerkelijk anders dan de andere MEB-coupé-SUV's van de Volkswagen Group en waar die auto's beide conventioneler gelijnde varianten kennen, doet de Tavascan dat niet. Cupra wil zich duidelijk als sportiever merk binnen de groep profileren, en tracht dat met een coupé-SUV met bovendien een nieuw familiegezicht nadrukkelijk te doen.

Maar wie proberen de Spanjaarden met de Tavascan te verleiden? Oftewel: uit welke andere showrooms probeert Cupra de klanten weg te roven? Om dat vast te stellen, zetten we eerst de belangrijkste cijfers nog eens op een rij.

Formaat en aandrijflijnen

De Cupra Tavascan is 4,64 meter lang, 1,86 breed en 1,60 hoog - redelijk vergelijkbaar met de Volkswagen ID5 en Skoda Enyaq Coupé. Zijn afmetingen leveren 540 liter bagage- en voldoende binnenruimte voor minstens vier volwassenen op, want collega Frank Jacobs vernam al dat het met zowel de been- als hoofdruimte achterin heel redelijk voor elkaar is - ondanks de aflopende daklijn.

De Cupra Tavascan wordt alleen leverbaar met het 77 kWh-accupakket dat we al kennen van andere auto's op het MEB-platform. In het geval van de Cupra wordt dat gekoppeld aan twee verschillende motorconfiguraties: de een met een enkele motor op de achteras (286 pk, 550 km WLTP-bereik) en de ander met zowel voor als achter een exemplaar. Laatstgenoemde krijgt de naamsuitbreiding 'VZ' en kent met 520 km WLTP een iets kortere actieradius, maar is met een systeemvermogen van 340 pk wel in staat in 5,6 tellen naar de 100 km/h te sprinten. Vooralsnog is er nog niks bekend over de eventuele komst van een groter accupakket, dat de Skoda Enyaq binnenkort wel aangemeten krijgt. De indrukwekkender specificaties van het MEB+-platform liggen een aantal jaren verder in de toekomst.

De Cupra Tavascan wordt in zekere zin dus een concurrent voor auto's 'uit eigen familie' als de Volkswagen ID5, Audi Q4 E-tron Sportback en Skoda Enyaq Coupé, al is Cupra erop geënt de Tavascan daadwerkelijk onderscheidend te maken met een aanmerkelijk dynamischer weggedrag en ook met een toch behoorlijk anders vormgegeven binnenste. Tel daarbij op dat zijn buitenzijde ook voldoende onderscheidend is ten opzichte van de alternatieven uit de eigen groep en je snapt dat Cupra zijn klanten vooral buiten de bestaande concernklandizie tracht te vinden.

Overige concurrenten

Andere EV's met een niet te lage zit, een relatief volwassen ruimte-aanbod en in meer of mindere mate dynamische pretenties dan dat zijn - bijvoorbeeld - de Kia EV6, Tesla Model Y, BMW iX1 en Volvo C40. In de tabel hieronder zetten we de specificaties van de best vergelijkbare varianten daarvan tegen elkaar af.

Model en aandrijflijn Vanafprijs Afmetingen l×b×h Laadruimte Actieradius Accucapaciteit (netto) Acceleratie 0-100 Aandrijving en vermogen Bijzonderheden Kia EV6 77,4 kWh €51.995 4,68×1,88×1,55 480 l. 528 km 72,5 kWh 7,3 s. RWD, 229 pk Tot 240 kW snelladen Tesla Model Y RWD €46.990 4,75×1,92×1,62 854 l. 455 km 57,5 kWh 6,9 s. RWD, 347 pk Altijd rijk uitgerust BMW iX1 xDrive30 €55.127 4,5×1,85×1,62 490 l. 440 km 64,7 kWh 5,6 s. 4WD, 313 pk Verdere aankleding is prijzig Volvo C40 Recharge Extended Range €52.995 4,44×1,87×1,60 419 l. 581 km 78 kWh 7,4 s. RWD, 252 pk Op de achterbank minder ruim Cupra Tavascan n.n.b. 4,64×1,86×1,60 540 l. 550 km 77 kWh n.n.b. RWD, 286 pk Pas in 2024 op de markt

Op papier verhoudt de nieuwe Cupra Tavascan zich best aardig tot andere elektrische 'middenklasse' SUV's. Tesla heeft met zijn relatief gunstig geprijsde, efficiënte en ruime Model Y natuurlijk een ijzersterke aanbieding in het gamma, maar die auto is dan weer weinig onderscheidend. Elektrisch, hoog op de poten en 'premium' kan voor bedragen van richting de €60.000 ook, door bij Audi aan te kloppen voor een Q4 E-tron (Sportback) of bij BMW voor een iX1, maar laatstgenoemde heeft een flink kleinere actieradius tegen een vrij hoge vanafprijs.

Daarbij ben je misschien wel specifiek op zoek naar een hogere zit in combinatie met een toch wat lagere daklijn, waarvoor je ook terechtkunt bij de Kia EV6 of de Volvo C40 Recharge. De Kia heeft als elektrische auto behoorlijke specificaties in huis en is een gedegen allrounder, maar zijn toch Koreaanse voorkomen moeten je kunnen bekoren. De Volvo C40 Recharge heeft sinds de herziening van de techniek een behoorlijk complete aandrijflijn aan boord, maar biedt qua ruimte-aanbod beduidend minder dan even dure of goedkopere alternatieven.

Wachten op vanafprijs en rij-impressie

Samengevat valt het op dat het aanbod van de elektrische SUV's best gevarieerd is, waarbij de Cupra Tavascan wel degelijk voor nog meer variatie zorgt - en dat terwijl dit segment nog lang niet 'compleet' is. Reken maar dat onder meer de Stellantis-merken nog met de nodige 'dynamische' elektrische SUV's komen, de aankomende jaren.

Ten opzichte van het huidige aanbod weet de Cupra Tavascan zich niet zozeer te onderscheiden met een opvallend ruimte-aanbod of extra potente techniek, maar hij combineert degelijke waarden op die twee fronten wel met een uitstraling die 'fris' is: de Tavascan is dus de eerste Cupra met het eerste eigen familiegezicht van het merk. Het is nog even afwachten hoe het stuurgedrag van de Tavascan is, maar als dat voldoende onderscheidend is - en de vanafprijs betrekkelijk scherp - zou het kunnen dat Cupra's nieuweling zomaar menig hart weet te veroveren.

Hoe vind jij dat de Cupra Tavascan zich tot de concurrentie verhoudt? Denk je dat hij de kopers naar Cupra weet te lokken, of is het in jouw ogen slechts het volgende MEB-product van de Volkswagen Group?