Volkswagen Golf met dieselmotor is niet meer

Ben je op zoek naar een Volkswagen Golf met een dieselmotor? Nieuw bestellen in Nederland zit er dan niet meer in. Ooit waren de twee naadloos met elkaar verweven, nu is de Golf er in ons land enkel nog met benzinemotoren.

Ruim 40 jaar was één van Nederlands populairste auto's ooit, de Volkswagen Golf, leverbaar met een dieselmotor. Wás, want het is niet meer zo. Althans, niet meer in Nederland. Volkswagen heeft stilletjes de laatste Golf diesel uit de Nederlandse prijslijsten geschrapt. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk, maar we hebben wel een vermoeden waarom het merk er zelf geen ruchtbaarheid aan geeft ...

De Volkswagen Golf met dieselmotor was bij zijn komst in de jaren 70 nog echt een bijzonderheid. De dieselmotor had toen immers nog niet bepaald het imago om ook thuis te horen in een compacte auto die nog vooral in stedelijk verkeer op zijn plek was. De eerste Golfjes met dieselmotor waren weliswaar al lekker voordelig in gebruik, maar je moest qua prestaties je verwachtingen verder behoorlijk laag houden. De eerste GTD's probeerden er al wat meer schwung in te brengen, maar met de komst van de TDI-motoren in de jaren 90 kwam er pas echt verandering in.

Met een TDI in de neus was de Golf als diesel niet alleen zuinig, maar ook nog gewoon prima vlot. Twee vliegen in één klap? Nou, drie zelfs, want de 1.9 TDI uit deze beginjaren kreeg ook nog eens de naam bijna onverwoestbaar te zijn. Die dieselvreugde leek dus niet op te kunnen en Volkswagen maakte het in de nieuwe eeuw nog bonter door met de terugkeer van de GTD. Diesel en sportief rijden? Jazeker. Het bleef in de praktijk doorgaans wel vooral een financiële overweging om wel of niet voor diesel te gaan. Om financiële redenen werden de Golf VI en VII met dieselmotor hier ongekend populair. De BlueMotion-versies kwamen namelijk enkele jaren in aanmerking voor een gunstig bijtellingstarief.

We spreken dan over de laatste jaren voordat de TDI voorgoed in een ander daglicht kwam te staan door 'dieselgate'. Sindsdien is de verkoop van de Volkswagen Golf diesel wereldwijd ingezakt en hier in Nederland kwam daar het stringente dieselbeleid nog eens bovenop. De huidige Volkswagen Golf werd nog wel met 115 pk en 150 pk sterke 2.0 TDI in ons land geïntroduceerd, maar die zijn dus nu stilletjes van de prijslijst en uit de configurator gehaald. Daarmee lijkt het doek voor de Volkswagen Golf met dieselmotor nu echt te vallen in Nederland. Wil je er toch nog eentje, dan moet je voor een occasion of voor import gaan. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld zelfs de Golf GTD gewoon nog. De huidige Golf is overigens de laatste die überhaupt brandstofmotoren aan boord heeft. De volgende Golf wordt elektrisch en komt naast de ID3 in het aanbod, waarschijnlijk wel pas rond 2027.