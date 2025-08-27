'Volkswagen Golf krijgt vijfcilinder uit Audi RS3'

De Volkswagen Golf en Audi A3 zijn uiteraard aan elkaar verwant, maar zijn technisch zeker niet 100 procent gelijk. Het misschien wel grootste verschil is dat je de Audi met vijfcilinder kunt krijgen. De Golf straks mogelijk ook.

Het is momenteel even hot hatch-tijd voor de testers van de Volkswagen Group, want zowel de Golf R als Audi RS3 is recent gespot op de Nürburgring-Nordschleife. Bij de RS3 in kwestie lijkt het om een extra sterke uitzwaaiversie te zijn, die ook meteen het einde van Audi's vijfcilinder inluidt. De Volkswagen Golf R die is gespot, zou eveneens een extra sterke krachtbron in de neus hebben. Dan hebben we het natuurlijk over de 2.0 TSI. Of toch niet?

Hoewel onze spionagefotograaf met geen woord rept over een vijfcilinderroffel bij de Golf, gaat nu het gerucht dat de extra sterke Volkswagen Golf R die wel in zijn neus heeft. Dat meldt Autocar, althans. De Britten hebben het echter de laatste tijd wel vaker bij het verkeerde eind, maar het is een interessant idee. In theorie zou het moeten kunnen om de 2.5 TFSI in de Golf R te proppen. Volkswagen zou het van plan zijn om 25 jaar Golf R op een spectaculaire wijze te vieren. We zijn benieuwd.