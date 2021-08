Volkswagen Golf III introductie - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Volkswagen Golf II en III kwamen duidelijk uit twee verschillende tijdperken, maar zoals we dat kennen van de Golf was herkenbaarheid tegelijkertijd troef bij de nieuwkomer. Precies 30 jaar geleden illustreerden we dat tijdens een eerste kennismaking met de Golf III.

De verwachtingen waren hooggespannen toen Volkswagen begin jaren 90 met de derde Golf op de proppen kwam. De Golf II had het immers een aardig tijd uit moeten houden en was in zijn nadagen duidelijk verouderd. Nooit zou een generatie van de Golf meer zolang op de markt blijven. De Golf III was dus in zekere zin gezegend met het feit dat de glans er bij zijn voorganger ook wel echt af was, maar tegelijkertijd zorgden de indrukwekkende verkoopaantallen daarvan wel weer voor de nodige druk.

Een eerste blik op de Golf III wees in ieder geval uit dat Volkswagen zijn huiswerk op de ontwerpafdeling aardig gedaan had. De nieuwe Golf was immers een kind van zijn tijd met de rondere vormen. Het resulteerde onder meer in een lagere Cw-waarde van 0,30. Tegelijkertijd viel op dat de Duitsers op andere fronten wel vasthielden aan een wat traditionelere aanpak dan sommige concurrenten. Zo had de Golf nog altijd een vrij rechttoe-rechtaan ontwerp met niet teveel poespas en was ondanks de vooral behoorlijk andere neus nog een aardig portie genen van de Golf II aanwezig.

In het interieur was weliswaar te zien dat de veiligheidseisen anno 1991 al zorgden voor duidelijk dikkere raamstijlen en deuren, maar dat er ook bepaalde zaken minder grondig veranderd waren. Zo deden de stoelen van de nieuwe Golf ons nog sterk denken aan die van de voorganger. Ook het dashboard was bovenal weer nuchter en zonder al teveel frivoliteit vormgegeven, al zorgden ook hier rondere vormen voor een beduidend modernere aanblik dan voorheen. Eén ding in het instrumentarium vonden we een aparte vermelding waard: "In het display van de snelheidsmeter wordt aangegeven wanneer de auto aan een servicebeurt toe is."

We omschreven de nieuwe Volkswagen Golf destijds als een auto die weliswaar niet voor de meeste openvallende monden zou zorgen, maar waarschijnlijk wel uit zou groeien tot een verkoophit. "De nieuwe Golf is een auto om in de gaten te houden. Hij is helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd en zou het zijn grootste concurrent, de Opel Astra, wel eens lastig kunnen maken. In het bijzonder de kopersgroep die bijzondere nadruk legt op veiligheid." Ook waren we in het bijzonder benieuwd naar de VR6-versie, want een zescilinder in deze klasse was natuurlijk iets speciaals. Met terugwerkende kracht weten we dat dat zeker een bijzonder ding was, maar dat de Golf III in het algemeen misschien toch niet helemaal de knaller is geworden waar Volkswagen op had gehoopt. Hij verkocht absoluut goed, maar (ondanks onder meer de toevoeging van de Variant en de Cabriolet) niet spectaculair beter dan zijn voorganger. De eerste Opel Astra overtroeven in de verkoopcijfers is hem hier in Nederland ook niet gelukt.