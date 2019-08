Productieversie Volkswagen ID Crozz in beeld

We hebben pas net de eerste meters met de nog te onthullen ID.3 achter de rug , maar Volkwagen is alweer druk met de volgende loot aan de elektrische ID-stam. Dit is de productieversie van de ID.Crozz!

Dat is nog niet de officiële naam van Volkswagens elektrische SUV, maar de naam van de concept-cars die ‘m voorgingen. De gecamoufleerde productie-auto die hier voor de lens langs rijdt, vertoont duidelijke overeenkomsten met de showauto’s. Ook deze ‘Cross’ is een hoog op de poten staand, maar glad en langgerekt model. Toch zijn er ook verschillen, en niet alleen op detailniveau. Wie de testauto van opzij bekijkt, ziet een vrij rechtopstaande achterruit die wordt overschaduwd door een dakspoiler. Dat is een verschil met de concept-car, die over een vlakke ruit beschikt en daarmee een soort coupé-SUV is. Die versie verschijnt naar verluidt ook, maar hier lijkt een reguliere ‘Crozz’ te schitteren.

De ID.Crozz is een belangrijk onderdeel van een heuse ID-familie, waarmee Volkswagen grootse plannen heeft. In 2020 wil Volkswagen per jaar 100.000 EV’s verkopen, in 2025 moeten dat er al een miljoen zijn. Net als de ID.3, die binnenkort wordt onthuld op de IAA in Frankfurt, staat de Crozz op het MEB-platform dat ook talloze andere modellen van Volkswagen-merken én Ford zal ondersteunen. Verwacht verschillende versies, die niet alleen qua motorvermogen, maar ook qua rijbereik van elkaar verschillen.

De eerste I.D.Crozz-concept (met twee puntjes) verscheen in april 2017. Het grijze exemplaar werd in september van datzelfde jaar gevolgd door een rode Crozz-concept, die wat dichterbij het eindresultaat staat.