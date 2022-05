'Volkswagen brengt International Scout terug als EV's'

Bijzonder nieuws over Volkswagen. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schrijft dat Volkswagen plannen zou hebben om de in het verleden door International Harvest gebruikte modelnaam Scout af te stoffen en te plannen op een reeks elektrische modellen voor de Amerikaanse markt.

In Europa is de International Scout niet zo bekend als Amerikaanse offroaders van bijvoorbeeld Ford, Chevrolet en Jeep. In de Verenigde Staten is de Scout van de voluit International Harvester geheten producent echter een ware cultauto. De Scouts gingen de boeken in als een van de eerste SUV's. International Harvester was vooral een fabrikant van landbouwvoertuigen, vrachtwagens en machines, maar bouwde al vroeg in de twintigste eeuw een eerste auto. De Scout kwam in 1961 op de Amerikaanse markt en werd er verspreid over twee generaties tot 1980 gebouwd. Volkswagen zou modelnaam Scout willen toepassen op in ieder geval een voor Amerikaanse begrippen compacte elektrische SUV en een compacte elektrische pick-up.

Volgens The Wall Street Journal zou Scout binnen de Volkswagen Groep als een eigen entiteit worden neergezet, compleet met een eigen management dus. Volkswagen zou daarbij zo'n $1 miljard in het Scout-project investeren. De naam Scout kwam in handen van de Volkswagen Group nadat zijn vrachtwagen- en busafdeling Traton in 2020 het Amerikaanse Navistar in handen kreeg.

Mogelijk richt Volkswagen zich in de Verenigde Staten met Scout straks op merken als Rivian die elektrische offroaders produceren. De plannen van de Volkswagen Groep zouden bepaald niet kinderachtig zijn. Volgens The Wall Street Journaal wil Volkswagen vanaf 2026 jaarlijks namelijk 250.000 modellen met Scout-naam produceren.