Nieuwe designbaas Scout heeft Jeep-ervaring

De Volkswagen Group heeft in de vorm van Scout Motors een nieuw merk in zijn portfolio waarmee het de Amerikaanse markt wil bestoken met elektrische offroaders. Scout Motors heeft nu een nieuwe designbaas en die heeft niet geheel toevallig de nodige ervaring bij onder meer Jeep opgedaan.

Chris Benjamin mag zich Chief Design Officer van Scout Motors noemen. Benjamin is geen vreemde in de wereld van autodesign. Hij heeft onder meer bij Mercedes-Benz, BMW en Volvo achter de tekentafel gezeten. De vorige werkgever van Scouts nieuwe designbaas is misschien wel de meest relevante: Stellantis. Daar was Chris Benjamin tot voor kort het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk was voor de vormgeving van de interieurs van modellen van Chrysler, Dodge, Ram en ... Jeep.

Scout Motors gaat elektrische pick-ups en SUV's ontwikkelen en produceren voor de Amerikaanse markt. Die modellen moeten ook naast de gebaande paden hun mannetje staan en lijken stuk voor stuk een retro-achtige, rudimentaire uitstraling te krijgen. Het merk Scout ontleent zijn naam aan de International Scout, een offroader van International Harvester waarvan het eerste model begin jaren 60 op de Amerikaanse markt verscheen en waarvan twee generaties verschenen. Volkswagen kreeg de merknaam in handen toen zijn vrachtwagen- en busdivisie Traton in 2020 eigenaar werd van Navistar, dat de merkrechten in handen had. Of Scout naar Europa komt? Vooralsnog zijn daarvoor geen concrete plannen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een merk van de Volkswagen Group de Europese markt negeert. Zo heeft het concern in China submerk Jetta dat je in ons deel van de wereld niet tegenkomt.

In de Amerikaanse staat South Carolina gaat Scout Motors een miljarden kostende fabriek uit de grond stampen waar jaarlijks tot 200.000 elektrische auto's het levenslicht kunnen zien. In 2026 moeten de eerste modellen van Scout de fabriekspoorten verlaten.