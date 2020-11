Audi biedt opties 'over the air' aan

Audi geeft klanten voortaan de mogelijkheid om opties achteraf 'aan te vinken' op hun auto. Met Functions on Demand is het mogelijk om de opties 'over the air' te activeren voor een looptijd van één maand, een halfjaar of een jaar. Het beschikbare aanbod aan opties wordt geleidelijk uitgebreid.

De beschikbare opties via Functions on Demand zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: lichttechniek, assistentiesystemen en infotainment. Qua lichttechniek bestaat de keuze momenteel uit grootlichtassistent en het Matrix LED-pakket. Bij assistentiesystemen is de parkeerassistent beschikbaar, volgens Audi volgen verkeersbordenherkenning en Adaptive Cruise Control op korte termijn. Op het gebied van infotainment zijn de smartphone-interface, MMI navigatie plus, digitale radio en virtual cockpit 'over the air' te bestellen. Audi zegt het aanbod van opties binnen Functions on Demand geleidelijk uit te breiden. De goedkoopste optie is de grootlichtassistent, die €2,50 per maand kost. MMI Navigatie Plus is met €55 per maand momenteel de duurste keuze.

Via Functions on Demand zijn de opties voor één maand, een halfjaar of een jaar beschikbaar. Hoe langer de termijn, hoe lager het maandbedrag. De 'myAudi'-app laat op basis van het chassisnummer van de desbetreffende auto zien welke opties beschikbaar zijn. Na betaling haalt de auto de gewenste optie via een internetverbinding binnen. Functions on Demand is beschikbaar voor de A4, A5 en E-Tron vanaf modeljaar 2020. De A6, A7, Q5, Q7 en Q8 komen vanaf modeljaar 2021 in aanmerking. De A1 en A3 vallen in dit opzicht vooralsnog buiten de boot, maar ook de A8 is afwezig.

Volkswagen hanteert in de ID-modellen een vergelijkbare aanpak als Audi. De Volkswagen Groep is overigens niet de eerste autofabrikant die de opties op deze manier aanbiedt: Tesla begon ooit met het achteraf aanbieden van opties via de interface van de auto.