Volkswagen ID.3 in vol ornaat

De vooravond van de IAA Frankfurt staat traditiegetrouw in het teken van feestjes van de diverse fabrikanten. Het grootste is ook dit jaar weer de Volkswagen Group Night, waar elk familielid zijn gasten vast een blik gunt op het nieuws van de komende dagen. Voor het moedermerk is dat de Volkswagen ID.3. Heel veel geheimen had die auto niet meer voor ons. We bekeken hem in zijn camouflagepak en reden zelfs met een prototype. Ook toen bleef de folie erop en het dashboard afgedekt. De IAA is echter het officiële startschot en nu mogen we de eerste telg van de ID-generatie vanbuiten en vanbinnen aanschouwen.

Door die overdaad aan voorpublicaties was er aan het silhouet weinig geheimzinnigs meer. Voor EV-doen is het eigenlijk redelijk gewoontjes, maar ondertussen wel licht verteerbaar en herkenbaar als een Volkswagen. Dat laatste is mede te danken aan de kenmerkende brede C-stijl. Het echte nieuws zit hem vooral in details die tot nu toe grotendeels onder de folie verstopt zaten. Let op de brede lichtstrip tussen de koplampen, die in het midden wordt doorbroken door het gerestylede logo. Het dak is op alle uitvoeringen zwart en die kleur loopt door in de achterklep en voor een deel op het achterste deel van de neus. De koplampen moeten ons aan ogen doen denken en wie een duurdere uitvoering kiest, wordt daarbij geholpen door het feit dat ze hun naderende baasje in donkere steegjes volgen en bijschijnen.

Op de voorste spatborden zitten 1st-logo's, die zijn voorbehouden aan de gelijknamige introversie. Dat geldt ook voor de grijze spiegelkappen en het stipjespatroon op de C-stijlen.

Interieur

Vanbinnen is het vooral rust en ruimte wat de klok slaat. Een vrijstaand scherm voor het infotainmentsysteem is in een lichte hoek naar de bestuurder gedraaid. In plaats van klokken zit er een trapeziumvormig scherm op de stuurkolom met rechts erop een draaiknop voor de bediening van de transmissie.

De opgeruimde sfeer wekt een indruk van ruimte, maar dat is niet alleen illusie. Dankzij het MEB-platform met accu's onder de vloer, de motor op de achteras en hulpsystemen in de neus bleef er heel veel ruimte over voor de inzittenden. Dat merk je voorin al, maar op de achterbank nog meer. Je zit weliswaar wat hoger, waardoor de hoofdruimte prima, maar niet meer dan dat is. De beenruimte is enorm en kan zich gemakkelijk meten met die in een klasse hoger. De kofferruimte heeft door de positie van de motor daaronder een vrij hoge vloer, met een dubbele bodem voor de laadkabel.

Techniek

De motor komt er in twee versies: 110 kW (150 pk) en 150 kW (204 pk), beide met 310 Nm koppel. De lichtste motor krijgt ook het lichtste accupakket: 45 kWh, met een WLTP-reikwijdte van 330 km. Deze gaat in Duitsland minder dan 30.000 euro kosten. Volkswagen benadrukt dat de prijs van de ID.3 - na lokale subsidies - min of meer overeen zal komen met die van vergelijkbare auto's met een conventionelere aandrijflijn. De zwaardere motor is er met een 58 kWh accu (420 km WLTP, minder dan 40.000 euro) of 77 kWh (550 km WLTP, minder dan 50.000 euro). Aan een 100 kW-lader moet je in theorie zo'n 290 kilometer in 30 minuten kunnen bijladen.

De ID.3 staat zoals gezegd op het MEB-platform en daarmee is het de eerste auto van de Volkswagen Groep die van die modulaire basis gebruikmaakt. De 4,26 meter lange hatchback is 1,8 meter breed en 1,55 meter hoog. De afstand tussen de wielen bedraagt 2,77 meter. Daarmee is de ID.3 net zo lang als de huidige Golf, maar is z'n wielbasis tien centimeter langer en bijna vergelijkbaar met die van de Passat (2,79 meter). Het accupakket heeft uiteraard zijn invloed op het gewicht, daar de lichtste ID.3 1.719 (DIN-)kilo's weegt. Het maximum laadvermogen ligt - afhankelijk van de gekozen versie - op minstens 416 en maximaal 541 kilo. De draaicirkel is met 10,2 meter aan de kleine kant voor een auto van dit formaat. Achterop is een frame te monteren waarmee zaken als fietsen vervoerd kunnen worden. Je kunt er maximaal 75 kilo aan hangen. Trekken mag de ID.3 niets. Achterin kun je 385 liter kwijt, vijf liter meer dan in de huidige Golf.

Marktintroductie

Als aftrap zal Volkswagen 30.000 exemplaren bouwen van de 1st, een speciale editie van de 420 km-versie, waarvan enkele duizenden voor ons land. Het gros daarvan is al bij voorintekening gereserveerd. De Volkswagen ID.3 1st komt medio 2020 op de markt, een aantal maanden later volgen de andere versies. Volkswagen Nederland zegt spoedig de Nederlandse prijzen rij te geven.