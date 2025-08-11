Ga naar de inhoud
VK overweegt verplichte oogtesten voor oudere weggebruikers

De Britse regering werkt aan strenge maatregelen om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Zeventigplussers riskeren in de toekomst mogelijk een rijverbod als ze zakken voor een verplichte oogtest, berichten media als de BBC en Sky News.

De BBC schrijft dat er na dodelijke aanrijdingen door slechtziende bestuurders een grote aanpassing van de verkeerswetgeving aankomt voor Engeland en Wales. De regering komt waarschijnlijk in het najaar met plannen.

In het verkeer vielen in 2024 1633 doden, bericht Sky. "In geen enkele andere situatie zouden we accepteren dat 1600 mensen sterven, met nog eens duizenden zwaargewonden, wat de gezondheidszorg meer dan 2 miljard pond per jaar kost", zegt een regeringsbron.

De regering zou ook zwaardere straffen overwegen voor personen die onverzekerd of zonder gordel rondrijden. Een onderminister sprak bij de BBC over de grootste aanpassingen aan verkeerswetgeving "in decennia", maar benadrukte ook dat de plannen nog worden uitgewerkt.

